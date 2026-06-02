Выбор предметов, рекорды медалистов и летние пришкольные лагеря

Начальник управления образования исполкома Казани Ирек Ризванов подвел на «деловом понедельнике» некоторые итоги учебного года и рассказал о планах образовательных учреждений на предстоящее лето.

Вначале он сообщил, что уже начался основной период государственной итоговой аттестации. Свои знания скоро проверят 23076 школьников. Из них большинство - выпускники 9-х классов, их 16110, тогда как 11-е классы заканчивают только 6966 ребят. Первыми 22 мая к написанию ЕГЭ приступили 2060 одиннадцатиклассников, выбравших химию, историю и литературу. Для проведения испытаний задействовано 11 специализированных пунктов, еще пять организовано на дому для детей, нуждающихся в особых условиях.

​​​​​​Фото: Фарит Муратов

Этот год принес новшества для выпускников 9-х классов. Татарстан участвует в федеральном эксперименте: ребята, планирующие поступать в колледжи и техникумы, могут сдавать всего два обязательных предмета - русский язык и математику - вместо традиционных четырех. В Казани этой возможностью уже воспользовались 784 девятиклассника.

Тем временем для учеников 11-х классов третий год действует правило второго шанса. Пересдать ЕГЭ по одному из предметов (на выбор) можно будет 8 или 9 июля. Важный нюанс: результат первой попытки аннулируется, так что в зачет пойдет только вторая сдача.

Спикер раскрыл, какие дисциплины казанские школьники выбирают чаще всего. Среди девятиклассников настоящий бум переживает география - ее выбрали 40,6% учеников. С небольшим отрывом следуют информатика (40,1%) и обществознание (36,7%).

У старшеклассников приоритеты несколько иные: абсолютный лидер среди предметов - профильная математика (60% сдающих). Далее идут обществознание (34%) и информатика (24%).

Престижные награды «За особые успехи в учении» в этом году распределятся следующим образом: на медаль первой степени претендуют 718 человек, второй - 561. Общее число кандидатов составляет 1279 выпускников - примерно 21% от всех одиннадцатиклассников столицы Татарстана.

Ризванов отметил положительную динамику в этом вопросе: по сравнению с прошлым годом желающих получить медаль первой степени стало больше на 12,4%, второй - на 8,1%. В 9-х классах аттестат с отличием сможет получить 1127 школьников.

Всего для проведения ОГЭ и ЕГЭ в городе развернуто 160 пунктов. Это 28 площадок для ЕГЭ, 61 - для ОГЭ, семь - для государственного выпускного экзамена (ГВЭ) и 64 домашних пункта для детей с ОВЗ. В процесс экзаменовки вовлечены около 10 тысяч педагогов и других организаторов.

Особое внимание уделяется безопасности: все объекты проверяют кинологи со служебными собаками, налажено взаимодействие с аварийными бригадами коммунальных служб. А чтобы снизить стресс у детей, у входов в школы уже второй год подряд вешают таблички с ободряющими фразами на русском и татарском языках. Основная волна экзаменов завершится 19 июня.

А на 25 июня намечен общегородской выпускной.

Уже с 20 июня стартует приемная кампания в вузы. Будущие абитуриенты могут подать заявку на целевое обучение через портал «Работа в России». Это дает гарантированную стипендию в 15000 рублей и последующее трудоустройство. Пример эффективности - педагогическая сфера: за последние пять лет по целевому набору в казанские школы пришли 229 молодых специалистов, а 1 сентября преподавать начнут еще 37 учителей.

Прозвучала в докладе и тема летней подработки для подростков от 14 до 17 лет. В трудовых бригадах по благоустройству школ задействуют 689 человек. Смена длится 13 дней, занятость - 3 - 5 часов в день. Оплата составит более 9 тысяч рублей для 14 - 15-летних и свыше 10 тысяч - для 16 - 17-летних. Запись - через классных руководителей.

Параллельно с экзаменами в городе стартовала летняя оздоровительная кампания, о которой доложил Ризванов. На базе 160 школ работают пришкольные лагеря, где отдохнут 22493 ребенка в возрасте от 7 до 17 лет. Для работающих родителей организованы дежурные группы с 8.00 до 16.00. Стоимость путевки для родителей символическая - 920 рублей (полная цена 6135,78 рубля, но остальное дотирует бюджет). При этом дети участников СВО полностью отдыхают бесплатно.

Кроме того, с 1 июня по 30 августа учреждения допобразования перейдут на формат кратковременных групп.