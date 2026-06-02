В Казани из-за детского триатлона ограничат движение на улице Сибгата Хакима

В столице Татарстана временно введут ограничения для транспорта в связи с проведением двух крупных спортивных соревнований — Первенства России по триатлону среди юношей и девушек 15–17 лет и всероссийских стартов «Лига триатлона. Дети».

Согласно постановлению исполкома, с 9:00 10 июня до 23:00 14 июня будет закрыта парковка у Центра семьи «Казан». Кроме того, на несколько дней ограничат движение по улице Сибгата Хакима — на участке от Декабристов до Фатыха Амирхана в обоих направлениях. Перекрытия будут действовать в утренние часы: 12 июня с 6:00 до 13:00, 13 июня с 6:00 до 12:00 и 14 июня с 6:00 до 15:00.

Водителей просят заранее планировать маршруты и быть внимательными на дорогах в указанные даты.