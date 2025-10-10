«Ак Барс» объявил о перестановках в тренерском штабе

10 октября 2025  12:15
Эдгар Витковский

Пресс-служба «Ак Барса» объявила о перестановках в тренерском штабе команды – на пост ассистента главного тренера назначен Константин Шафранов, работавший с 2021 года на аналогичной позиции в СКА. Алексей Тертышный покинул казанский клуб по соглашению сторон. Отмечается, что новый специалист будет курировать игру команды в большинстве.

Фото: ak-bars.ru

По итогам 13 игр чемпионата «Ак Барс» занимает 20-е место в лиге по реализации большинства. Команда забросила пять шайб за 45 попыток (11,1%). Хуже результативность только у «Лады» (2,4%) и «Сибири» (9,4%).

