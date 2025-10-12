«Ак Барс» одержал полевую победу над ЦСКА в Москве

12 октября 2025  22:57

Казанский «Ак Барс» одержал выездную победу над московским ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу команды Анвара Гатиятулина, которая продлила свою победную серию до четырех матчей.

Игра сложилась для казанцев непросто — им дважды пришлось отыгрываться. Первый период начался с быстрой пропущенной шайбы в меньшинстве от Джереми Роя. Ответный гол на пятой минуте организовал Митчелл Миллер, сравняв счет. Однако еще до перерыва ЦСКА вновь вышел вперед, также реализовав большинство усилиями Дмитрия Бучельникова.

Переломным моментом стал конец второго периода, когда «Ак Барс» сначала вновь сравнял счет благодаря голу Кирилла Семенова, а затем вышел вперед после точного броска Александра Барабанова. Обе шайбы были заброшены в большинстве. Финальный штурм ЦСКА, включая игру в большинстве в конце матча, не принес результата.

Эта победа стала для «Ак Барса» уже четвертой подряд после побед над «Амуром» и «Барысом». С 18 очками казанцы занимают пятую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. Следующий матч команда проведет 14 октября в Уфе против «Салавата Юлаева».

