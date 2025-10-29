«Ак Барс» разгромил «Металлург» и обновил клубный рекорд победной серии

«Ак Барс» одержал домашнюю «сухую» победу над «Металлургом» в матче регулярного чемпионата КХЛ – она стала для команды рекордной, 11-й подряд. Во втором периоде у «барсов» отличились Дмитрий Яшкин и Радэль Замалтдинов, а в третьем периоде дубль оформил защитник Илья Карпухин.

«Металлург» впервые в сезоне завершил игру без заброшенных шайб и позволил «Ак Барсу» приблизиться на дистанцию в одно очко. Ранее казанцы дважды в своей истории одерживали десять побед подряд: в сезонах 1996/97 и 2020/21.

Напомним, прошлая 10 матчевая победная серия была установлена в сезоне 2020/21, когда команду тренировал Дмитрий Квартальнов.