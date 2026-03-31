«Ак Барс» в овертайме переиграл «Трактор» и вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина

Казанский хоккейный клуб в пятом матче 1/8 финала одержал победу над челябинским «Трактором» со счетом 2:1 в овертайме. Итоговый счет серии — 4:1 в пользу «Ак Барса», что позволило команде пройти в следующий раунд плей-офф.

Уже на седьмой секунде встречи Артем Галимов открыл счет, установив новый рекорд КХЛ — это самая быстрая шайба в истории Кубка Гагарина. Во втором периоде защитник гостей Михал Чайковски восстановил равновесие.

Основное время завершилось вничью, а в овертайме победный бросок на счету Дмитрия Яшкина, реализовавшего большинство.

Интересный факт: 3 из 5 матчей в серии закончились в овертайме и во всех победил «Ак Барс».