«Ак Барс» встретится с минским «Динамо» во втором раунде Кубка Гагарина

Определились три из четырех пар 1/4 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Четвертьфинальные серии стартуют 8 и 9 апреля.

В первой группе матчи начнутся 8 апреля. Ярославский «Локомотив» (1-е место) сыграет с победителем пары «Автомобилист» – «Салават Юлаев» (счет в серии 3–2 в пользу уфимцев). Омский «Авангард» (2) встретится с ЦСКА (4).

Во второй группе Б серии стартуют 9 апреля. Магнитогорский «Металлург» (1) примет нижегородское «Торпедо» (6). Минское «Динамо» (2) сразится с казанским «Ак Барсом» (3).

Последний участник четвертьфинала определится 2 апреля в Уфе, где пройдет шестой матч серии между «Салаватом Юлаевым» и «Автомобилистом». Победители пар в дальнейшем встретятся внутри своих групп. Плей-офф КХЛ стартовал 23 марта и продлится до 23 мая.