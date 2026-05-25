Курбан-байрам в Казани 2026: расписание намаза, места жертвоприношения и праздничные мероприятия

27 мая 2026 года мусульмане Татарстана отмечают один из главных исламских праздников – Курбан-байрам (Ид аль-Адха). В Казани подготовлена обширная программа. Рассказываем подробности.

Расписание праздничного намаза в Казани

Утро 27 мая начнётся с богослужений в мечетях города. Верующих призывают заранее планировать время. Обратите внимание: доступ в мечеть Кул-Шариф на территории Казанского Кремля будет закрыт для посетителей и туристов с 18:00 26 мая до 08:00 27 мая. При этом сами музеи и территория Кремля будут работать в обычном режиме.

Расписание молитв:

— 02:15 – 03:15 – утренний намаз (фаджр) и чтение Корана;

— 03:15 – 03:45 – праздничная проповедь (вагаз);

— 03:45 – праздничный намаз (гает-намаз);

— 03:55 – чтение хутбы (проповеди) на арабском языке и дуа.

Праздничные богослужения также пройдут в мечетях «Абу Али ибн Сина» и «Ахмадзаки».

Транспорт в день праздника

Чтобы верующие могли добраться до мечетей, общественный транспорт начнёт работу с 02:15. С этого времени по городу пустят автобусы №6, 10, 15, 30 и троллейбус №2.

Где совершить жертвоприношение: полный список из 17 площадок

В мэрии Казани официально подтвердили адреса всех площадок для забоя жертвенных животных. Все они проверены ветеринарными службами и соответствуют санитарным нормам.

- Комплекс «Курбан Байрам» — ул. Братьев Петряевых, 6

- Мечеть «Гадел» — Оренбургский проезд, 193

- Мечеть «Ризван» — ул. Хусаина Мавлютова, 48а

- Мечеть «Тынычлык» — ж/м Мирный, ул. Мелитопольская, 15

- Мечеть «Марджани» (Аль-Марджани) — ул. Каюма Насыри, 17

- Мечеть «Апанаевская» — ул. Каюма Насыри, 27

- Мечеть «Иман Нуры» — ж/м Нагорный, ул. Дорожная, 32а

- Мечеть «Куддус» — ж/м Карьер, Яснополянский переулок, 16

- Мечеть «Билял» — ж/м Вознесенское, ул. Иркен, 29

- Мечеть «Биста Нуры» — ж/м Новая Сосновка, ул. Пионерская, 5

- Мечеть «Казан Нуры» — ул. Фатиха Амирхана, 3

- Мечеть «Салихжан» — ул. Бестужева, 66

- Мечеть «Фатиха» — ж/м Кадышево, ул. Рихарда Зорге, 2а

- Мечеть «Рамазан» — ул. Окольная, 25б

- Мечеть «Маулид» — ж/м Залесный, ул. Селянская, 23

- Мечеть «Ахмадзаки» — ж/м Залесный, Осиновский переулок, 16а

- Мечеть «Жомга» — ж/м Юдино, ул. Ильича, 4

Власти предупреждают: забой животных в несанкционированных местах запрещён.

Ветеринарные правила и санитарная безопасность

В преддверии Курбан-байрама сотрудники Казанского ветеринарного объединения проводят обязательный осмотр всех животных, проверяют площадки на соответствие санитарным нормам и консультируют по безопасной утилизации биологических отходов. Это гарантирует здоровье и безопасность всех участников праздника.

Нисаб на 2026 год: кто обязан принести жертву

Духовное управление мусульман РТ установило нисаб (порог достатка) для обязательности жертвоприношения в размере 100 000 рублей. Мусульмане, имеющие свободные средства (после вычета долгов и обязательных расходов) в таком размере или равноценное имущество, обязаны совершить курбан. Сумма заметно выросла по сравнению с прошлым годом из-за увеличения стоимости серебра.

Сроки забоя: жертвенных животных можно забивать после праздничного намаза и до захода солнца третьего дня – 29 мая (до 20:13).

«Курбан-фест» в парке «Елмай»: главная праздничная площадка города

Самой масштабной площадкой празднования станет «Курбан-фест» на Кремлёвской набережной в детском парке «Елмай», рассказали в ДУМ РТ. Мероприятие объединит жителей и гостей столицы независимо от возраста и вероисповедания. Начало в 13:00, окончание – в 17:00. Вход свободный.

Концепция фестиваля – «Казань – это...», раскрывающая город через веру, семью, историю, спорт, щедрость, труд и вкус. На главной сцене выступят артисты театров и филармонии, а также Заслуженный артист Республики Татарстан Рифат Зарипов. В знак уважения к мусульманским традициям инструментальная музыка не используется – выступления проходят в особом формате звукового сопровождения.

Новинка года – розыгрыш 5 баранов. Гости смогут выиграть их на силовых аттракционах, спортивных эстафетах и семейных соревнованиях. Победитель сможет забрать барана с собой или передать организаторам – тогда мясо раздают нуждающимся.

Для детей работают отдельные зоны: десятиметровая раскраска, шатёр с живыми бабочками, аквагрим, аниматоры, эстафеты, творческие мастерские. В честь праздника планируется раздать 2000 детских подарков.

Выставка военной техники с участием силовых структур и патриотических клубов – зона «Казань – это герои». На площадке «Казань – это спорт» пройдут мастер-классы и семейные старты от спортивных клубов Казани.

Для женщин и девушек откроется зона обучения завязыванию платка. Все желающие смогут познакомиться с основами совершения намаза.

На отдельной сцене покажут спектакль о празднике Курбан-байрам в татарской семье от Театра юного зрителя им. Г. Кариева.

Гостей также ждут лекторий о семейных и духовно-нравственных ценностях и более 100 мастер-классов: каллиграфия, лепка из глины, роспись по дереву.

На территории фестиваля – ярмарка-маркет с продукцией локальных брендов и мастеров: книги, текстиль, изделия из кожи, украшения, товары с исламской символикой (более 100 позиций). Будет работать халяль-фудкорт под открытым небом с блюдами национальной кухни.