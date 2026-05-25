Почти 240 тысяч детей проведут лето в лагерях РТ: бесплатные путёвки и ремонт 13 объектов

В Татарстане стартовала летняя оздоровительная кампания 2026 года. На заседании Комитета Госсовета РТ по социальной политике министр по делам молодёжи Азат Кадыров сообщил, что всего в рамках республиканской программы детские лагеря примут 239 643 несовершеннолетних. Из них в летние месяцы отдохнут 175 651 ребёнок.

На юге России татарстанских детей тоже ждут. В лагерях Краснодарского края и Крыма побывают 6995 ребят (3551 на Кубани и 3444 в Крыму). Ещё 772 школьника отправятся во всероссийские центры «Артек» и «Орлёнок».

Бесплатные путёвки и особые категории

Особое внимание — детям, которым нужна поддержка. 53 564 ребёнка, находящихся в трудной жизненной ситуации, получат бесплатные путёвки. В их числе 8657 детей из семей участников специальной военной операции и около 2,5 тысячи детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).

– Летние лагеря начали работу со вчерашнего дня, более одной тысячи детей уже заехали, – уточнил Кадыров.

Куда обращаться за путёвками

Порядок получения путёвок различается в зависимости от статуса ребёнка. Детям с ОВЗ, детям из семей в трудной жизненной ситуации и детям мобилизованных нужно обращаться в исполнительные комитеты муниципальных образований. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, — в отделы опеки и попечительства, которые курирует Минобрнауки РТ. Для желающих попасть в профильные смены предусмотрены отдельные организации: ГБУ РЦ «Лето», МБУ «Ял», ГБУ РЦ «Черноморец», МЦ «Сәләт – Ак Барс» и ГБУ МЦ «Сәләт».

Ремонт лагерей и финансирование

В 2026 году в Татарстане по программе капитального ремонта «Лето – детям» отремонтируют 13 детских лагерей. Ещё один объект — в Краснодарском крае. Финансирование оздоровительной кампании в этом году увеличилось: на детский отдых выделено более 3 миллиардов рублей.

Депутатов интересовали вопросы комплексной безопасности лагерей, укомплектованности смен медицинским персоналом и реализации путёвок. Председатель комитета Алексей Созинов спросил, какая доля детей обеспечена организованным отдыхом.

– Если брать только школьников — около 50%. Если считать вместе со студентами и школьниками, то меньше. Единовременная пропускная способность лагерей составляет 23,5 тысячи детей, — объяснил Азат Кадыров.

В заседании также приняли участие заместитель Председателя Государственного Совета РТ Юрий Камалтынов и секретарь Госсовета РТ Лилия Маврина. Летний сезон для тысяч татарстанских детей обещает быть насыщенным и безопасным.