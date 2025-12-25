Акцент при капремонте жилья в РТ делается на лифтах

На «деловом понедельнике» заместитель руководителя исполкома Казани Искандер Гиниятуллин подвел итоги реализации очередного трехлетнего этапа долгосрочной программы капитального ремонта МКД. Он, кстати, как раз завершился в этом году. По его словам, за три года в 610 домах, где проживает почти 160 тыс. человек, были проведены комплексные работы. Общий объем вложенных средств превысил 9 млрд рублей.

Правда, финансирование этой программы осуществляется в основном за счет нас, жильцов. Не полностью, конечно. Деньги на капремонт берут из трех источников: бюджетов Татарстана, Казани и платежей собственников жилья. Вот последние стабильно занимают долю более 50% от общего объема. Эти средства аккумулирует региональный оператор - некоммерческая организация «Фонд ЖКХ РТ», выступающий заказчиком работ.

Гиниятуллин отметил, что особенно результативным стал именно этот год. В том числе и по объемам финансирования - было освоено более 4 млрд рублей. На эти средства капитально уже отремонтированы 88 домов. Работы носили комплексный характер: обновлены фасады, восстановлены кровли, проведена масштабная замена инженерных систем, включая отопление, водопровод, канализацию и электрические сети.

Одним из ключевых достижений года стало досрочное, за один год, выполнение двухлетней программы замены лифтового оборудования. В 141 доме заменено 457 лифтов, срок эксплуатации которых истекал в 2026 году. Все лифты отечественного, более того, местного зеленодольского производства - завода «Татлифт». Они отвечают современным требованиям безопасности, энергосбережения и оснащены антивандальной защитой и шрифтом Брайля.

Важным нововведением 2025 года стало начало масштабных работ по восстановлению систем дымоудаления и вентиляционных каналов, от состояния которых зависит безопасность подачи газа. В текущем году запланировано восстановление герметичности этих систем в 35 домах, а в 16 из 37 домов, где был отключен газ из-за неисправности дымоходов, работы будут завершены до конца года с возобновлением подачи. Также в двух домах будет внедрена современная система горячего водоснабжения с установкой индивидуальных тепловых пунктов. В целом результаты года позволили значительно улучшить жилищные условия для более чем 67 тыс. казанцев.

Синхронизация программы капремонта с республиканской программой «Наш двор» позволила достичь комплексного обновления жилых кварталов. В 2025 году благоустроены 17 дворовых территорий, прилегающих к отремонтированным домам. За пять лет совместной работы полностью обновлены 127 территорий вместе с 164 МКД.

Правительством Татарстана уже утвержден новый трехлетний план капитального ремонта на 2026 - 2028 годы, в который включены 765 домов с общим объемом финансирования 8,2 млрд рублей, сообщил спикер. На следующий год запланирован ремонт 163 домов на сумму 2,9 млрд рублей. В перечень работ войдут замена 11 лифтов в пяти домах, ремонт систем отопления в 56 домах, замена 56 кровель, ремонт фасадов в 48 домах, в том числе с утеплением в семи из них. При формировании плана была возвращена практика заблаговременной подготовки проектно-сметной документации: в 2026 году будут разработаны проекты для домов, ремонт в которых намечен на 2027 год.

В Татарстане с 1 января следующего года будет увеличен минимальный взнос на капремонт многоквартирных домов. Согласно опубликованному постановлению Кабмина РТ размер платы вырастет примерно на 20% - с 8,4 рубля до 10,1 рубля с одного квадратного метра. Напомним, предыдущее повышение тарифа произошло с 1 января 2025 года. Тогда взнос вырос на 10% - с 7,7 рубля до 8,47 рубля за «квадрат».