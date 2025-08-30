Александр Барабанов не поехал на контрольный матч с «Нефтехимиком»

«Ак Барс» представил список игроков, которые отправились на контрольный матч с «Нефтехимиком» – игра состоится 30 августа и начнётся в 15:00. Всего тренерский штаб взял 21 хоккеиста, среди которых не оказалось защитника Степана Терехова, нападающих Александра Барабанова и Никиты Дыняка. Отметим, что Барабанов вместе с Артуром Бровкиным – лучшие снайперы «Ак Барса» по ходу предсезонки-2025, оба игрока забросили по три шайбы.

Полный список игроков на контрольный матч выглядит следующим образом:

Вратари: Михаил Бердин, Тимур Билялов.

Защитники: Уайатт Калинюк, Илья Карпухин, Константин Лучевников, Никита Лямкин, Алексей Марченко, Митчелл Миллер, Степан Фальковский, Альберт Яруллин.

Нападающие: Брэндон Биро, Артур Бровкин, Артём Галимов, Тимофей Жулин, Дмитрий Кателевский, Алексей Пустозёров, Илья Сафонов, Кирилл Семёнов, Семён Терехов, Михаил Фисенко, Дмитрий Яшкин.