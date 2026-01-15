Александр Большунов одержал победу на шестом этапе Кубка России в Казани

15 января 2026  15:11
Автор:
Владислав Косолапкин

В Казани завершилась одна из гонок в рамках шестого этапа Кубка России по лыжным гонкам. Победу в дисциплине с раздельным стартом одержал российский лыжник, представляющий на внутренних соревнованиях Республику Татарстан, Александр Большунов.

Спортсмен преодолел дистанцию за 32 минуты 22,2 секунды. Второе место с отставанием +16,9 секунды занял Егор Митрошин. Бронзовым призёром стал Иван Горбунов, показавший результат +30,7 секунды от времени победителя.

Соревнования проходят на лыжно-биатлонном комплексе «Казань» и продлятся до 18 января.

