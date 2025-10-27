Александр Штром назначен заместителем председателя Госкомитета РТ по тарифам

27 октября 2025  15:32

Распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан Александр Штром назначен на должность заместителя председателя Государственного комитета РТ по тарифам. Соответствующий документ подписал Премьер-министр республики Алексей Песошин.

Александр Штром является опытным специалистом в сфере тарифного регулирования. Он работает в ведомстве с момента его основания в 2008 году, а с 2010 по 2021 год занимал должность первого заместителя председателя госкомитета. Его профессиональный опыт будет способствовать эффективной работе регулятора в текущей экономической ситуации.

