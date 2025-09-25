Александр Хмелевский заключил контракт с «Ак Барсом» на два года

«Ак Барс» объявил о заключении контракта с нападающим Александром Хмелевским, соглашение с игроком будет действовать до 31 мая 2027 года.

Казанский клуб выменял 26-летнего легионера у «Салавата Юлаева» 23 сентября, отдав за игрока денежную компенсацию и защитника Уайатта Калинюка. Сразу после обмена в СМИ появилась информация, что новичок не намерен выступать за «Ак Барс» и не прибыл в расположение команды. Однако, переговоры со стороной игрока завершились подписанием контракта.

Хмелевский проводит в России четвёртый сезон. В составе «Салавата Юлаева» он провёл 239 матчей и набрал 191 (93+98) очко при показателе полезности «+29».