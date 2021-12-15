Алексей Краснов: неоконченный реквием

Есть люди, о которых окружающие говорят: «О, это человек-праздник!» О других отзываются так:

«Ну, этот – человек-камень! Твердый как скала и жесткий». Наш коллега Алексей Краснов был человек-солнце.

Нет, не так… солнышко! Яркое, теплое, всегда готовое согреть своей помощью и заботой любого,

кто окажется в его орбите. Чрезвычайно талантливый и отзывчивый – таким мы его запомним навсегда.

Прощание с Мастером

Свою трудовую биографию журналиста он начал в издании «Комсомолец Татарии», а затем более четверти века работал в газете «Казанские ведомости», в которой занимал должность заместителя главного редактора.

- Это был профессионал очень высокого класса, – рассказывает об Алексее Краснове главный редактор «Казанских ведомостей» Венера Якупова. – Он столько идей вложил в развитие нашей газеты! Именно благодаря ему мы имеем такой большой круг читателей. Эрудированный и образованный, он мог решить любую проблему. Говорят, что незаменимых людей нет. Касательно Алексея Петровича это не так. Он – незаменимый для нашей редакции.

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- Мы с Алексеем учились в одной группе, он был удивительным: абсолютно всегда веселый, уверенный в себе, – рассказал он. – Один из немногих, кто уже на пятом курсе стал штатным корреспондентом «Комсомольца Татарии». Тогда, чтобы сразу попасть в республиканское издание, надо было обладать и особым талантом, и особым умением, и полифоничностью. Он прекрасно фотографировал, замечательно писал и обладал большим чувством юмора.

Такой пионер – всем ребятам пример!

О счастливчиках, везунчиках и баловнях судьбы в народе говорят так: «Родился с серебряной ложкой во рту». Наш Алексей Петрович родился с ручкой в руках!

Будучи учеником обычной билярской школы, старшеклассник Леша Краснов уже тогда начал писать свои заметки и стихи. Однажды он взял да и послал очередное творение не куда-нибудь, а сразу в знаменитый в ту пору журнал всесоюзного значения «Пионер». И творение мальчика из далекого Билярска опубликовали! Более того, публикация вызвала у юных читателей горячий и бурный отклик.

- Мама дорогая! – рассказывал потом с гордостью и удивлением Алексей Петрович. – Мне после той публикации пошли мешками письма от сверстников со всего Советского Союза! Мешками! Я даже не успевал порой прочитывать все письма и аккуратно складывал их под кровать…

К рассказу Петровича добавим, что в 1970 – 80-е годы тираж ежемесячного литературно-художественного журнала для школьников «Пионер» достигал свыше 1,5 миллиона экземпляров!

Вот так профессия сама выбрала Алексея раз и навсегда – журналистика! Старшеклассник и отменный футболист Леша Краснов стал постоянным автором местной районной газеты, но не забывал и о своих исконных крестьянских корнях. В летние каникулы он с удовольствием трудился помощником комбайнера у своего же отца – Петра Михайловича. Работа в жаркую уборочную страду – от ранней зари до ночи со звездами на небе.

И одна из них, звездочка-мечта, однажды призывно позвала за собой – поступать в Казанский государственный университет на «журналистику». Конечно же, у Алексея, легкого на подъем и печатное слово, это получилось.

Фото: © Фарит Муратов

Звезда по имени Журфак

Вот что о нем рассказывают его однокурсники из группы 1001/1002 отделения журналистики филологического факультета КГУ выпуска 1985 года, где посчастливилось учиться вместе с ним и автору этих строк.

Владимир Кожевников, учредитель, главный редактор издательского дома «Ярмарка», г. Лениногорск:

- Леша был удивительно оптимистичным человеком! В жизни ему довелось поменять много автомобилей, он переезжал с одной квартиры на другую. И каждая машина, каждая квартира была для него лучшей на тот момент. Старенький «Фольксваген Гольф»? «Зато знаешь, как мало бензина ест!» Квартира на 15-м этаже? «О, какие тут панорамы Казани открываются!» Алексей в своей жизни руководствовался правилом: «Надо радоваться тому, что есть, и не печалиться от того, чего у тебя нет». Поэтому, когда я приезжал в Казань, неизменно старался встретиться с ним и остановиться у него в гостинке, хотя у меня уже и была своя квартира в городе, которую, кстати, он и помог мне приобрести. Я мог бы с комфортом устроиться в лучших гостиницах Казани. Но знал, что предстоит встреча с ним. А значит, доверительные беседы обо всем – семье, проблемах, жизни… И именно этот душевный комфорт от общения с Лешей становился важнее материальных благ и удобств…

Евгений Чапурин, издатель, журналист (г. Архангельск), прислал свой рассказ «Наш Петрович»:

«Однажды Петрович купил кофр. Кофр – это большая прямоугольная сумка для комплекта фоторепортера. В советские годы предмет этот был очень неудобным и походил на ящик средних размеров. Сколько ягодиц поушибалось о его острые края, когда Петрович передвигался в трамвайном проходе! Тем не менее Петрович был очень горд – ибо сумка свидетельствовала всем о его принадлежности к цеху фотокорреспондентов.

Положительно, это дело надо было отметить. Спустились на «дно», которое в Казани представляло место, расположенное за Центральным рынком, вниз от университета, там располагалась масса дешевых пивных. В одной из них, «У дяди Миши», выпили одну кружку, другую, третью. После очередного похода «за угол» из кофра исчез фотоаппарат. Украли. Петрович долго расстраивался.

Тем не менее с кофром Петрович не расставался никогда: носил в нем фотоаппарат и пиво, ходил с ним на свидания и даже в баню».

Сергей Козин, журналист, преподаватель, г. Лаишево:

- Жизнь человека – это опыт. Леша успел в этой жизни все, что необходимо для дальнейшего пути его душе. В личной жизни, быту, работе, которой он никогда не изменял. Так непривычно это – не позвонить, не написать, не попросить совета… Остается – помнить.

Согласно его желанию, высказанному когда-то, Алексей Петрович Краснов похоронен рядом с родителями, в его родном Билярске Алексеевского района.