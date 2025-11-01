Альметьевск признан самым благоустроенным городом Татарстана по итогам 2024 года

Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан подвело итоги ежегодного конкурса «Самый благоустроенный населенный пункт РТ». В церемонии награждения, состоявшейся в министерстве, приняли участие представители 15 муниципальных образований, удостоенных дипломами Кабинета Министров РТ и денежными премиями.

Альметьевск занял первую позицию в рейтинге городов республики. Награду из рук министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ получил руководитель исполнительного комитета муниципального образования Ильнур Фасхутдинов.

Как отметил градоначальник, достижение стало результатом слаженной работы коммунальных служб, предприятий, волонтерского движения и активных жителей. «Это общая победа всех, кто ежедневно вносит свой вклад в преображение городской среды», — подчеркнул Фасхутдинов.

Конкурсная комиссия оценивала муниципальные образования по четырем номинациям, учитывая комплексный подход к благоустройству территорий, качество содержания общественных пространств и эффективность реализации программ развития городской инфраструктуры.