Альмир Абашев назначен министром здравоохранения Татарстана

Новым министром здравоохранения Республики Татарстан назначен Альмир Абашев, ранее занимавший должность первого заместителя главы ведомства. Кадровое решение было принято спустя несколько месяцев после отставки прежнего министра Марселя Миннуллина.

Альмир Абашев является выпускником Казанского государственного медицинского университета и имеет значительный опыт руководящей работы в системе здравоохранения. В разные периоды своей карьеры он возглавлял Республиканскую клиническую больницу №2, медико-санитарную часть Казанского федерального университета, а также занимал должности в Республиканском клиническом неврологическом центре и детском туберкулезном санатории «Обсерватория».