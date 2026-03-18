Алсу Асадуллина: чрезмерное освещение трагедий в медиа может провоцировать подражателей

Замминистра образования и науки РТ Алсу Асадуллина прокомментировала опасность излишнего внимания СМИ к личностям преступников и деталям преступлений. По её словам, это может закреплять в сознании молодёжи образ правонарушителя, а не факт совершённого преступления.

Эксперт призвала медиа делать акцент на профилактике, психологической помощи и историях спасения. Важно привлекать к обсуждению психологов и педагогов, которые объясняют неэффективность насилия. Также необходимы занятия по медиаграмотности в школах, развитие психологических служб и круглосуточных линий доверия.

«Только совместными усилиями государства, образовательных учреждений и медиа мы сможем создать информационное пространство, в котором трагедии не превратятся в «шоу», а станут поводом для диалога о профилактике и поддержке», — резюмировала Асадуллина.