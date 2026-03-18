Алсу Асадуллина: чрезмерное освещение трагедий в медиа может провоцировать подражателей

18 марта 2026  10:33

Замминистра образования и науки РТ Алсу Асадуллина прокомментировала опасность излишнего внимания СМИ к личностям преступников и деталям преступлений. По её словам, это может закреплять в сознании молодёжи образ правонарушителя, а не факт совершённого преступления.

Эксперт призвала медиа делать акцент на профилактике, психологической помощи и историях спасения. Важно привлекать к обсуждению психологов и педагогов, которые объясняют неэффективность насилия. Также необходимы занятия по медиаграмотности в школах, развитие психологических служб и круглосуточных линий доверия.

«Только совместными усилиями государства, образовательных учреждений и медиа мы сможем создать информационное пространство, в котором трагедии не превратятся в «шоу», а станут поводом для диалога о профилактике и поддержке», — резюмировала Асадуллина.

Команда БФ «Счастливые истории» и директор фонда Елена Исламова:
Команда БФ «Счастливые истории» и директор фонда Елена Исламова:
Мечеть «Кул-Шариф» будет закрыта для туристов в связи с празднованием Ураза-байрама
Председатель ТПП РТ Шамиль Агеев: Желаю неуклонного расширения читательской аудитории!
Председатель ТПП РТ Шамиль Агеев: Желаю неуклонного расширения читательской аудитории!
Мошенники активизируются в период каникул: как защитить детей
В Казани стартовал масштабный ремонт социальных объектов
В Казани стартовал масштабный ремонт социальных объектов
Российский венчурный форум в Казани: 20 лет инвестиций в будущее
Жителей Татарстана предупредили о тумане в ночь на 19 марта
Из пепла и руин: как частная инициатива возвращает к жизни уникальные здания Елабуги
Из пепла и руин: как частная инициатива возвращает к жизни уникальные здания Елабуги