Аномальное тепло сохранится в Татарстане до середины недели, затем придут дожди

30 марта 2026  15:14

По данным Гидрометцентра РТ, в республике продолжается период сухой и очень теплой погоды, обусловленный полем повышенного атмосферного давления. Среднесуточные температуры превышают климатическую норму на 6–9 градусов. С 13 марта в Казани уже обновлено восемь температурных рекордов.

В ближайшие двое суток, 31 марта и 1 апреля, существенных изменений не ожидается: осадков не предвидится, воздух днем прогреется до +8…+16 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +4…-1 (на востоке 31 марта — до -5).

Начиная с четверга, 2 апреля, погода начнет меняться. Утром и днем под влиянием атмосферного фронта южного циклона пройдут дожди. Температурный фон останется высоким: ночью — от 0 до +5, днем — от +9 до +14.

В пятницу и выходные, 3–5 апреля, временами ожидаются небольшие дожди. Ночные температуры составят 0…+5 градусов, дневные — в основном +9…+14.

