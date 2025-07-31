Арина Петрова: Программа «Наш двор» позволяет достучаться практически до каждого жителя

Уникальная для нашей республики программа Раиса Татарстана «Наш двор» направлена на масштабное обновление придомовых территорий. Так, за 5 лет реализации было благоустроено 5174 двора в 45 муниципальных образованиях. Благодаря этому обновленной средой у дома теперь пользуются более 1,5 млн татарстанцев, в том числе свыше 300 тысяч детей.

О деталях реализации программы рассказала ее куратор, руководитель департамента программ развития городской среды фонда «Институт развития городов РТ» Арина Петрова, побывавшая в гостях редакции «КВ».

Любимая программа главы республики

- Арина Сергеевна, расскажите, пожалуйста, нашим читателям, увеличилось ли количество обновляемых дворовых территорий в этом году по сравнению с предыдущим. И можно ли ожидать расширения программы в будущем? Или, наоборот, большую часть дворов уже обновили и масштабы будут уменьшаться?

- Чтобы было понятнее, лучше начать с исторического контекста. Программа «Наш двор» была запущена в 2020 году. До этого, в 2019-м, была проведена большая подготовительная работа. Она заключалась в обследовании состояния дворовых территорий в разных городах республики. В том же году был сформирован перечень дворов, которые попадали в программу по нескольким критериям: это дома, построенные до 2014 года, дома, где ремонт асфальтового покрытия не проходил по другим программам, и те, где асфальтовое покрытие было признано плохим по результатам инвентаризации БТИ.

В этом году в программу вошли 678 дворовых территорий в 16 районах Татарстана, где продолжается реализация шестого строительного сезона. Если говорить о дорогах и освещении, то выполнено в среднем более 70% от запланированного в этом году. Оборудование установлено на почти 50%. В остальных 29 районах работы уже завершены - там благоустроены все дворы, включенные в программу на старте.

Что касается увеличения или уменьшения масштабов программы, то тут важно отметить, что чем больше дворов ремонтируется, тем меньше остается. Изначально при запуске программы имелся перечень из примерно 7 тысяч дворов, нуждающихся в ремонте. А на следующие годы осталось только где-то 800 территорий. Тем временем количество жителей, затронутых так или иначе программой, как правило, остается на одном уровне - это примерно 250 - 300 тысяч жителей в год.

Точное количество ремонтируемых дворовых пространств в следующем году пока не определено, потому что неизвестны объемы финансирования программы. Отмечу, что, несмотря на уменьшение объема работ, финансирование только увеличивается. Просто потому, что и сама работа, и используемые материалы дорожают. В общем, любая программа имеет начало и конец. Например, в этом году мы завершили работы в Арском районе.

- Раис Татарстана Рустам Минниханов, наверное, помогает с реализацией своей же программы.

- Я полагаю, что это одна из его любимых программ, потому что именно она позволяет достучаться практически до каждого жителя. Для Рустама Нургалиевича очень важно, чтобы каждый человек почувствовал результат от ее реализации. Он всегда нас поправляет, даже не в плане текущего ремонта, а по дальнейшей эксплуатации. Он подчеркивает: «Раз двор построили - он должен жить». Есть такие районы, где открытие каждого двора после благоустройства сопровождается праздником. В прошлом году это был Альметьевский район. В этом году традицию продолжает Нижнекамск.

Кстати, в этом году от Рустама Нургалиевича поступила инициатива проведения народного конкурса дворовых событий «Күрше Фест». В настоящее время инициативные жители - а именно 65 победителей - со всей республики проводят мероприятия во дворах. Всего за летний сезон пройдет более 300 событий.

Ориентируемся на мнение большинства

- Как решаются конфликты между группами жителей с разнонаправленными интересами?

- Да, это действительно большая проблема, с которой мы столкнулись с самого начала программы. Почему? Потому что был понятный механизм - встречи с жителями, на которых можно обсудить все проблемные вопросы и договориться. В 2020 году такой возможности не было из-за коронавируса: все жители сидели дома. Поэтому в то время мы запустили онлайн-инструменты, которые до сих пор нам помогают. Один из них заменял встречи - это обсуждение на сайте, где каждый житель мог оставить комментарии под схемой благоустройства двора.

Вообще, мы проводим минимум три встречи с жителями, обычно больше. На первой, как правило, собравшиеся выплескивают накопившиеся эмоции, говорят абсолютно обо всех проблемах, иногда даже не касающихся двора.

Представьте себе: никогда в жизни к ним никто не приходил и не предлагал благоустроить двор, а у них есть свои проблемы - крыша течет, подвал затоплен и т. д. Но на последующих встречах обычно все разговоры входят в конструктивное русло.

После первой встречи архитектор собирает все пожелания, ведет список озвученных идей и отражает их в предварительной схеме благоустройства. Она прикладывается к протоколу общего собрания, далее собрание переходит в заочную форму. На этой стадии сотрудники УК обходят квартиры и собирают с жителей разрешение на проведение благоустройства в их дворе, а также показывают схему, которая будет максимально приближена к итоговому варианту.

Кроме того, какие-то моменты мы не можем реализовать просто в силу объективных технических ограничений.

Например, это связано с коммунальными сетями, над которыми запрещено располагать объекты благоустройства.

Для нас важно, чтобы двор соответствовал требованиям местных жителей. Разумеется, бывают спорные моменты, потому что кто-то переезжает, появляются новые жильцы, соответственно, могут измениться и их пожелания. Или, например, где-то мамочкам крайне необходима площадка только для детей младшего возраста. Но через два-три года она уже не будет нужна их детям. Зато следующему поколению детей она обязательно понадобится.

Поэтому мы проектируем все дворы в комплексе. Что это значит на практике? При формировании списков районные администрации стараются включить в программу соседние дворы, чтобы сразу «кустом» удовлетворить текущие потребности, чтобы сразу можно было создавать и спортивные, и детские площадки для разных возрастных категорий, и тихие зоны. В одном дворе редко удается реализовать все вместе. Каждый двор индивидуален. К примеру, есть маленькие дворы рядом с высокими многоквартирными домами. И там далеко не всегда есть возможность сделать всю инфраструктуру.

- По каким критериям осуществляется выбор дворов для обновления? Что имеет первостепенное значение - голосование жителей или состояние самого двора?

- Главное - это, конечно, состояние территории. При этом 200 дворов из всех ремонтируемых в республике каждый год - это победители онлайн-голосования. Но большая часть ремонтируемых дворовых территорий, безусловно, выбирается исходя из необходимости.

- А насколько мнение жителей учитывается?

- Мы все-таки ориентируемся на мнение большинства. Каждый раз, когда возникает серьезная ситуация, например, если от жителей поступает 20 обращений, мы обязательно выходим к ним, разговариваем. Если понимаем, что решить вопрос не удастся (объективно, исходя из технических ограничений), организуем новую встречу жителей. Если большинство поддерживает мнение недовольного жителя, то меняем схему благоустройства.

Люди разные, а проблемы одинаковые

- Какова активность жителей в разных районах и города, и республики?

- Знаете, мы встречаем очень разных людей. Я люблю бабушек в шляпах, которые выходят как аристократки. Этим отличается Вахитовский район. Они, старожилы, заявляют: «Вы тут нам все испортите!» То есть к ним нужен особенный подход. Бывает, что на встречу приходят не совсем трезвые жители, чуть ли не до драки доходит, но мы разрешаем и такие конфликты.

В Набережных Челнах очень активные жители - это у нас второе место по количеству обращений, а иногда даже первое. Жители там очень требовательные и знают, куда идти и с кем разговаривать. Также стоит отметить активность бугульминцев.

- Куда надо обращаться, если в процессе ремонта двора жителей что-то не устраивает?

- У нас много каналов для коммуникации. Есть круглосуточная горячая линия, номер которой отображен на сайте, где можно задать свой вопрос. Там есть отдельная кнопка «Написать команде». Также у нас есть аккаунты в социальных сетях, например, «ВКонтакте», где люди часто пишут. Можно нам написать и в «Одноклассниках», и по другим каналам. У нас также есть телеграм-бот, в котором можно сразу оставить обращение.

- Кто должен следить за состоянием обновленной придомовой территории впоследствии?

- Управляющие компании. Мы сталкиваемся с не очень хорошей эксплуатацией. Часто - с вандализмом. Всегда хочется, чтобы после того, как что-то сделали для людей, они это берегли. Но не всегда так происходит. Это очень обидно. УК старается, но мы видим откровенный вандализм: выломанные и сломанные элементы, нарисованные граффити. В таких случаях УК восстанавливает эти элементы. Но ведь двор содержат на деньги самих жителей, то есть они тратят собственные средства.

Есть примеры дворов с отличным состоянием после ремонта даже спустя годы. Может быть, там живут сознательные люди, или пенсионеры следят за порядком, делая замечания прохожим, или устанавливают видеокамеры.

Во дворы вернулись игры

- Как изменились дворы с момента старта программы?

- Во-первых, казанцы стали больше времени проводить во дворах, которые получили новое наполнение. Можно наблюдать уже подзабытые игры - резиночки. Шахматы, шашки, домино - это вообще любимая тема. Если есть столы, всегда найдутся те, кто выйдет и будет играть в настольные игры.

Я была удивлена в ходе общественного обсуждения по скверу по ул. Серова. Мы проводили его в ближайшей библиотеке. Заходя в нее, я увидела группу пожилых мужчин, играющих в шахматы. Я спросила, откуда их столько.

Они ответили, что у них нет места для игры. Погода не очень теплая, и на улице особенно не погуляешь. Каждый вечер, говорят, у них аншлаг: они приходят не читать, а играть в шахматы.

- Приведите примеры активности жителей, которые вас удивили.

- Очень приятно, когда люди подходят и говорят спасибо. Недавно мы были с нашим ведущим архитектором Олегом Гордиенко в Набережных Челнах, проходили по комплексу, который благоустраивается в этом году. И тут к Олегу бежит женщина из другого комплекса, благоустроенного в прошлом году, чтобы сказать ему, как у них все хорошо и как им нравится их двор. Я потом уже у Олега поинтересовалась предысторией, поскольку он больше контактирует с жителями. Он ответил: «Знаешь, как она поначалу с нами спорила, а теперь все стало хорошо!»