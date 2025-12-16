Артур Мухаметшин возглавил исполнительный комитет Лениногорска

Артур Мухаметшин избран новым руководителем исполнительного комитета города Лениногорска. Его кандидатуру на сессии поддержали депутаты местного Совета. Назначение состоялось по итогам конкурсного отбора, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Марат Гирфанов.

Ранее Мухаметшин занимал должность заместителя главы исполкома. Мэр отметил, что на нового руководителя возлагается ответственность за ключевые сферы городского хозяйства, влияющие на повседневную жизнь горожан. «Артур Айдарович будет управлять тем самым хозяйством, от которого зависит наш общий комфорт: это благоустройство, чистота, состояние дорог и общественный порядок. Работа сложная и крайне ответственная», — подчеркнул Гирфанов, пожелав новому руководителю успехов.

Согласно биографическим данным, 40-летний Артур Мухаметшин является уроженцем Башкортостана. Он получил образование в Нижневартовске, где в 2013 году зарегистрировал собственное индивидуальное предприятие. После переезда в Татарстан работал художественным руководителем в поселковом клубе, а затем был принят в организационный отдел исполкома Лениногорска, где и продолжил карьеру.