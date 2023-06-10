«От заморозков и жары теряем протеин»: почему Атнинский район РТ раньше всех вышел на уборку кормов

В 4.30 уже на работе

Большая Атня. 10 часов утра. Уютная тишина на улицах, редкие прохожие не обращают внимания на Ильича, привычно вскинувшего руку в призывном жесте… Могло бы показаться, что время и жизнь здесь остановились где-то в прошлом, если бы на торговый пятачок с максимальной концентрацией всяческих маркетов и павильон-шаурмичка.

Впрочем, это обычная картина для села в погожий летний день – люди кто в не в полях, те на огородах. И с того часа, когда многие горожане еще не досматривают десятые сны.

Сегодня в четыре утра встал, в половине пятого был уже на работе. По-всякому бывает, – говорит Ленар Самигуллин, начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Атнинского муниципального района.

Ленин в центре Большой Атни имеет явно тюркскую внешность. Фото: © Дмитрий Сивков

Как тут не вспомнишь, про поговорку о том, что кто рано встает, тому бог подает, хотя следом всплывет и другая: на бога надейся, а сам не плошай. Вот атнинцы и не плошают – прочно удерживают лидирующие позиции в республике по заготовке кормов.

Так, по сводке республиканского Минсельхоза, на 8 июня, в хозяйствах Атнинского района многолетние травы скошены на 75% плановых площадей, тогда как по всей республике этот показатель составляет лишь 19%. Ближайший по показателям Апастовский район имеет в активе 44,1%, а большая часть муниципалитетов еще и не превысила на эту дату 20-процентной отметки.

Начальник управления сельского хозяйства Атнинского района сам водит служебный внедорожник и постоянно наведывается на поля, где идут работы. Фото: © Дмитрий Сивков

Рабочий день главного агрария района начинается в кабинете. Первым делом он объезжает близлежащие поля, где велись ночные работы. Во время летнего полевого сезона работа в хозяйствах идет круглосуточно – в две смены по 12 часов.

Выдвигаемся на закладку сенажа в передовое хозяйство района ООО «Тукаевский», базирующееся тут же – в Большой Атне. Ленар Адгамович сам ведет служебный внедорожник.

Вам что водитель по штату не положен?

Почему, водитель в штате есть. Просто, люблю сам водить, а не командовать куда поворачивать – направо или налево.

Кормоуборочный комбайн и грузовой «Камаз» работают на поле в паре. Фото: © Дмитрий Сивков

Наследственный аграрий

Пока едем, удается познакомится поближе. Ленар Самигуллин возглавляет районное управления сельского хозяйства с января нынешнего года. Хотя опыт работы в сельском хозяйстве у уроженца района немалый, в том числе и – на руководящих должностях.

Как говорит, у него это наследственное: его отец Адгам Зиннатович руководил крупным колхозом, орденоносец, так что сыну прямой путь был в сельхозинститут. В свои 26 лет когда-то возглавил одно из хозяйств района и стал самым молодым руководителем в своей отрасли. Спустя восемь лет ему доверили уже районное управление. Правда, позже так сложились обстоятельства, что пришлось перебраться в Казань, там поработал и в продовольственный корпорации, и в кабмине, но не прижился в столице. Вернулся на малую родину в 2013 году, где возглавил сельхозпредприятие «Дусым», куда входит и его родная древня Зильгильда.

Еще раз убедится, что с влажностью скошенной люцерны полный порядок, не помешает. Фото: © Дмитрий Сивков

Нынешний сезон для аграриев начался не очень удачно. Хотя отсеялись раньше обычного, но в начале мая от резкого понижения температуры пострадали посевы сельхозкультур. Кому-то даже пересеивать пришлось. Опять же в мае осадков выпало на половину меньше среднемноголетнего значения. Все это осложнило ситуацию с первым укосом. Как обстоят дела у вас?

В наших краях тоже были заморозки до минус 8, но посевы, слава богу, не пострадали. Хотя обстановка сказалась на росте культур – ведь это стресс для растений, а потом еще и жара без осадков. В итоге из вегетативного периода – от начала появления ростков, травы быстрее перешли на генеративный – бутонизации и цветения. Так что хочешь – нет, пришлось выводить технику в поле, хоть это и сказалось на снижении зеленой массы.

Почему так важно провести заготовку кормов до начала бутонизации?

В это время в траве – той же люцерне, присутствует наибольшее содержание протеина. После того, как она зацветет, содержание протеина снижается, увеличивается содержание клетчатки, и, соответственно, питательность уходит.

После скоса люцерна должна полежать в валках на поле 3-4 дня для снижения влажности до 60%. Фото: © Дмитрий Сивков

Сено – вчерашний день

Прибываем на территорию хозяйства «Тукаевский». Здесь идет закладка сенажа в траншеи – огромные бетонные площадки с высокими стенами. Здесь их называют «карманы», очевидно, по схожести с назначением деталей одежды – складывать. В траншеи умещается от 2 до 4 тыс. тонн подвяленной измельченной и утрамбованной травы. В ходе измельчения в сенаж добавляется консервант, а после карманы герметично укрываются пленкой.

Разговор идет под непрерывный процесс: подъезжает Камаз, вываливает зеленую массу, ее распределяет погрузчик, затем разравнивает другой трактор с лопатой и уже потом в ход идет трамбовщик с широкими двойными колесами и катком.

Главный зоотехник ООО «Тукаевский» Салават Байрамова, под его руководством происходит закладка сенажа. Фото: © Дмитрий Сивков

Главный зоотехник хозяйства Салават Байрамов говорит, что за сутки удается закладывать 1-1,2 тыс. тонн. К заготовке же кормов тукаевцы преступили неделю назад и сегодня уже заканчивают. Но это только первый укос, при хорошей погоде, будет еще два. К тому же один «карман» заложили озимой рожью. Да еще и кукуруза в сентябре на силос подойдет.

Сейчас наши хозяйства основную ставку делают на люцерну – в местных агротехнических условиях, это самый лучшая основа животноводческого корма. От заготовки сена вообще отказались как от низко продуктивного корма. Мы же делаем ставку на молочное производство, поэтому для нас важно не только количество, но и в первую очередь качество кормовой базы.

Это небольшой «карман», в него можно заложить 2 тыс.тонн сенажа. Фото: © Дмитрий Сивков

Отсюда и результат. В настоящее время Атнинский район является самым продуктивным в Татарстане в плане молокопроизводства. Ежедневно, девять хозяйств сдают на молокозаводы более 340 тонн продукции со своих ферм.

К примеру, 8 июня – 345,1 тонны. Это третий результат по республике, Балтасинский район – 345,9, Кукморский – 423,5. Но если надой на одну корову у атнинцев – 31,4 кг, то там – 25,3 и 26,7, соответственно.

Это значит, валовый объем достигнут меньшим количеством дойного стада. В девяти хозяйствах Атнинского района его 10 926 голов (всего КРС – 32 915), несложные расчеты показывают, что у коллег по лидерской тройке – порядка 13,6 и 16 тыс. Вот что значит, забота о кормах.

Трамбовщик во время закладки сенажа. Фото: © Дмитрий Сивков

Еще по одному показатели атнинцы впереди Татарстана всего: молоко в пересчете на гектар сельхозугодий. Их показатель – 6,47 кг/га, ближе всего сумел подобраться Сабинский район – 4,75, большинство же не дотягивает и до единицы (по РТ – 1,18).

*В настоящее время широко применяют консервирование провяленных трав. Растения, подсушенные до 60-процентной влажности и заложенные в герметические хранилища, хорошо сохраняются при малых потерях питательных веществ. Этот вид корма и называется сенаж.

Пленка, укрывающая сенаж в траншее, придавливается автомобильными покрышками. Их аграрии собирали по городским автосервисам, даже в Чувашию наведывались. Фото: © Дмитрий Сивков

Обед за 25 рублей

Следующий пункт – поле, где идет, вернее, уже завещается, заготовка. По жнивью движется кормоуборочный комбайн, подбирает валки подвяленной люцерны, измельчает ее и отправляет зеленую массу в кузов грузовика. Когда наполненный по борта Камаз отъезжает, его место занимает порожний.

Ленар Адгамович берет в руки траву из валка, теребит и разглядывает ее. Словно хочет еще раз убедится, что с влажностью полный порядок, хотя специалисты проводят анализ укоса каждые два часа. От этого параметра во многом зависит качество сенажа.

А почему другие районы, как видно из сводки, не спешат, как вы, с первым укосом?

Хотят больше зеленой массы получить. Как я уже объяснял, теряют в качестве. Считаю, неправильно делают. Напугала, наверное, непростая кормовая обстановка. Да, в этом году она хуже прошлогодней, но не критично. Если год назад с первого укоса мы заложили 63 тысячи тонн сенажа, то сейчас будет порядка – 50. Со второго укоса взяли – 37 тысяч, с третьего – 11,5, значит, соответственно, и нынче получим меньше. Но у хозяйств еще есть и прошлогодние запасы, вон, у тукаевцев целых восемь траншей. Причин волноваться, думаю, нет.

У работников ООО «Тукаевский» хорошее настроение. Есть от чего, корма наполняют закрома, значит, будут и надои, и зарплата. Фото: © Дмитрий Сивков

Мимо в паре проезжают комбайн и грузовик. Начальник управления смотрит им вслед.

Вы когда-то управляли комбайном?

Конечно.

А сегодня смоли бы сесть за штурвал?

С ходу нет. Сейчас ведь, как у этого «Ягуара» все компьютеризировано. Хотя… Если пару недель подучится, то, думаю, справлюсь.

К слову, рабочих во время полевых работ кормят прямо без отрыва на производства – три раза в дневную смену и два – в ночную. При этом высчитают из зарплаты чисто символическую сумму – 25 рублей за обед. В городе за эти деньги разве что булочку самую простецкую купишь, да и то съешь всухомятку. От таких цен повеяло чем-то из социалистического прошлого.

Какое никое, а подспорье работникам. Зарплаты аграриев большими не назовешь: по району – в среднем 37 тысяч рублей, в животноводстве зарплаты повыше – 50-60 тысяч.

Карусель для буренок

Пора уже познакомиться и с главной гордостью атнинских аграриев – коровами, дающими рекордные надои. Есть такие, от которых по 60 литров молока в день получают, они по три раза на дойку заходят. Все дойное стадо – племенное: голштинская порода, она является одной из самых крупных пород крупного рогатого скота молочной продуктивности.

Надои дает высокие, но и капризов много, в частности, чтобы организм поддерживать, нужно хорошее питание. Не будет чего-то хватать, считай, все.

На такой «карусели» коров катают два раза в день. Фото: © Дмитрий Сивков

Молодняк атнинцы первые два месяца кормят настоящим молоком, хотя в республике в основном используют для этих целей – сухое.

Живое, оно намного полезнее. Через десять дней начинают приучать к предстартеру, который приводит к правильному формированию организма. К слову, у нас привес молодняка 860-900 граммов в сутки, раньше было – 400-450. Хорошие коровы получается. Опять же все переведены на холодное содержание.

Да, атнинские коровы закаленные. Их выращивают по канадскому холодному методу содержания животных. Он предполагает обычные каркасные ангары, а не традиционные капитальные фермы. С момента рождения животное оказывается в естественных условиях, и потом, при соблюдении определенных условий не мерзнет даже в суровые зимы. Такие спартанские условия содержания благотворно сказываются на здоровье будущих коров – они не поддаются болезням, дают хорошее потомство и хорошие надои.

Направляемся в животноводческий комплекс ООО «Тукаевский». Дойка здесь это особая песня. Называется «Карусель» – процесс доения совершается, пока корова делает круг на этом «аттракционе». С самого начала и до конца датчики считывают информацию о корове с чипа на ней. Так что о каждой из 1,6 тыс. буренок есть информация о том, сколько молока и какого качества они дают. Это позволяет и правильно подбирать корма, ведь это не только сенаж, силос и зерновой комбикорм, а наполовину состоит из добавок: шроты и жмыхи – продукты переработки подсолнечника, льна, сои, рапса, а так же соя.

С «карусели» молоко поступает в танки для охлаждения до 4 градусов, хранения и последующей отгрузки. Фото: © Дмитрий Сивков

Процесс доения комфортен и также позволяет получить информацию о состоянии коровы. Если возникают вопросы к ее здоровью, то на выходе с круга после дойки животное направляют в другой загон, а не в основное стадо. Если готова к спариванию, тоже отводят – на осеменение.

С «карусели» молоко, не контактируя с воздухом, поступает в танки для охлаждения, хранения и последующей отгрузки. На входе в офис, где сидят за компьютерами менеджеры стада, ряд тапочек. Ощущение от посещения такое, что побывал не на ферме, а на каком-то современном пищевом производстве.

Ведро дегтя

В целом могло сложится весьма благостное впечатление от общения с атнинскими аграриями, если бы не одно «но». Одно, но зато какое! Это даже не ложка дегтя в их молочные реки с люцерновыми берегами, а целая бочка. Речь об обрушении закупочных цен на молоко, которое, кстати, никак не отразилось на ценниках в магазинах.

С января очень сильно упали закупочные цены на молоко, – сетует Ленар Самигуллин. – Раньше летом снижалось по сезонным причинам, когда возрастали объемы производства и то не на столько. А тут зимой и буквально рухнули. На каждом молокозаводе закупочные цены разные, но в среднем берут по 35 рублей, без НДС. Это на 9 рублей 67 копеек ниже, чем в прошлом году. Вот и посчитайте, каждый день наши хозяйства, можно сказать, недополучают более 3 миллионов рублей, это очень серьезные деньги для аграриев.

Валиев Ленар, менеджер стада. Следит за информацией о состоянии дойного стада, которая поступает с «карусели» и следит за состоянием оборудования. Устроился в ООО «Тукаевское» после окончания Атнинского сельхозтехникума. Ездит на работу за 17 км из села Новые Шаши. Фото: © Дмитрий Сивков

Проблема эта известна и актуальна в разной степени для всех регионов страны. По словам аграриев, закупочные цены сегодня находятся на уровне пятилетней давности, а ведь за это время сильно подорожало все – от кормов и удобрений до солярки, электроэнергии и техники.

Ранее в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия РТ так комментировали интенсивное снижение цены. Глава министерства Марат Зяббаров пояснял, что в начале года цена реализации сухого обезжиренного молока (СОМ) составляла местами до 280 рублей при себестоимости производства в 215−230 рублей. Поэтому «многие начали кредитоваться и активно приобретать обезжиренное молоко и направлять его на сушку». Это привело к тому, что на рынке возник переизбыток предложений, которого привело к снижение цен. В апреле цена сухого обезжиренного молока составляла 145 рублей без НДС при прошлогодних 280 рублях.

Помнится, несколько лет назад похожая ситуация уже возникала в молочной отрасли, за счет притока из-за рубежа дешевого СОМ, оседавшего на нашем рынке при транзите. Тогда ситуацию смогли урегулировать, остается надеяться, что и в этот раз будет также.

Памятник у животноводческого комплекса ООО «Тукаевский». Эта буренка, как и ее прототипы, сколько угодно может всматриваться в поля, но ей им не видать. Выгон стада на летние пастбища в далеком прошлом, сейчас коровы круглогодично находятся на фермах. Фото: © Дмитрий Сивков

Только в завершении нашей встречи мы добрались до кабинета начальника сельхозуправления. Все как положено: секретарь в приемной, большой стол для совещаний… Лишь одна отличительная деталь отличает – на его столе руководителя рядом с компьютером лежали пучки растений.

Это озимая рожь, которая тоже пошла на сенаж и люцерна, – прокомментировал, заметив интерес, хозяин кабинета. – Кстати, заметьте, какая люцерна. Для нее есть такой тест «бутылка шампанского» – лучшее время заготовки, это чтобы высоты стебля была не больше всем известной бутылки. Тогда в этой траве максимальный протеин.

Гербарий на столе начальника сельхозуправления – озимая рожь и люцерна. В такой стадии созревания их стали заготовлять на сенаж. Люцерна, как и положено, не выше бутылки с шампанским. Фото: © Дмитрий Сивков

Как тут было не вспомнить, поговорку про то, что шампанское достается тем, кто готов рисковать. Атнинцы в определенном роде тоже рисковали, начав заготовку кормов раньше остальных. Пусть же у них будет повод по завершению полевого сезона открыть бутылку игристого вина.

