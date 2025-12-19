Фестиваль для ветеранов «Балкыш»: в Татарстане стартовал конкурс, где побеждает каждый второй

В Татарстане начался отборочный этап IX Республиканского фестиваля самодеятельных исполнителей среди ветеранов «Балкыш» («Сияние»). В этом году творческий конкурс, организуемый региональной ветеранской организацией, посвящён Году единства народов России, Году воинской доблести в РТ и 40-летию самой организации.

Как отметил председатель оргкомитета фестиваля Хабир Иштиряков, ключевая особенность мероприятия — отсутствие привычного соревновательного азарта. Здесь не присуждают первые, вторые или третьи места, чтобы не вызывать лишнего волнения у участников. Вместо этого звание лауреата получает каждый второй конкурсант, что делает фестиваль настоящим праздником творчества.

Фестиваль, который проводится при поддержке руководства республики, стал крупнейшим проектом ветеранской организации. С момента старта в 2012 году количество участников выросло с 3,5 тысяч до более чем 25 тысяч в прошлом сезоне. За всё время в нём приняло участие свыше 125 тысяч пенсионеров.

Смотр проходит по 11 номинациям, включая сольное пение и различные виды ансамблей. Отборочные зональные концерты пройдут с октября 2025 года по апрель 2026 года в Арске, Альметьевске, Набережных Челнах и других городах. Заключительный гала-концерт предварительно запланирован на 29 апреля в казанском КРК «Пирамида».