Баскетболист Дмитрий Кулагин: Без чтения литературы мы не сможем познать себя

В каждой спортивной команде есть капитан. Как правило, это самый авторитетный игрок, который и партнеров перед матчем настроит, и собственным примером покажет отношение к тренировкам и играм. Капитан баскетбольного УНИКСа Дмитрий Кулагин помимо перечисленного еще и прекрасный собеседник, с которым интересно общаться на разные темы.

- Бытует мнение, класс спортсмена и его интеллект взаимосвязаны. Чем выше класс спортсмена, тем выше его интеллект. Не без исключений. Есть такая связь?

- Талантливых спортсменов много, но не все они добиваются успеха. Нужны сила характера, воля, время для достижения поставленной цели. Наличие интеллекта, безусловно, играет важную роль в становлении спортсмена. Но не все так однозначно. Многое зависит от того, где человек родился. У парня из глубинки не всегда есть возможность получить полноценное образование. А когда он добивается определенных спортивных успехов, все его время поглощает спорт. Добиться чего-то в большом спорте без определенного уровня интеллекта невозможно. Но в данном случае понимаю интеллект не в традиционном понимании этого слова - как высокий уровень образования, а интеллект, который я бы определил как интеллект жизненный. Это умение выживать в сложной конкурентной борьбе и добиваться поставленных целей.

- Полагают, каждый игрок должен найти свою команду, своего тренера. В одних клубах он звезда, а в других просиживает на «банке». Или это зависит от самого спортсмена?

- У каждого тренера свое понимание игры. Мне пришлось играть в разных командах, работать с разными тренерами. В одних коллективах мне ставили одни задачи, в других иные. Смена клуба для баскетболиста не самое простое время в карьере. Тут главное - определить цели, которые ты ставишь перед собой. Хочешь быть лучшим снайпером, героем болельщиков, получить хорошую прессу? Или, не будучи первой скрипкой, играть ради общекомандных интересов? Все индивидуально. Полагаю, взаимоотношения между игроками и тренерами зависят от обстоятельств. Подчеркну, тренер всегда прав. Если придерживаться иной точки зрения, невозможно добиться поставленного результата.

- Баскетбол - лучшая игра с мячом. Приведи доказательства.

- Да, для меня баскетбол - лучшая игра с мячом. У баскетбола много плюсов и преимуществ. Играть в него можно в любое время года. Баскетбол не нуждается в какой-то особой экипировке. Игра эмоциональная, требующая быстрого принятия решений. Баскетбол - командный вид спорта, где без налаженных взаимодействий, поддержки партнеров невозможно добиться побед. Чувство коллектива особенно нужно в современной жизни.

- Раскрой секрет, как продлить спортивное долголетие.

- В одном интервью обо всем и не расскажешь. Появились новые методики лечения травм и их профилактики. Стараюсь быть в курсе всех новых медицинских методик. Убежден, без здоровой психики, здорового эмоционального состояния тело твое не может быть здоровым в полной мере. Искренне верю, как только человек теряет самообладание, а это случается с каждым из нас, травмы или болезни сами находят его. Если ты в душевной гармонии, то сможешь уберечь свое тело от травм и продлить спортивное долголетие.

- Твой младший брат Михаил тоже профессиональный баскетболист. С влиянием старшего брата на младшего все как будто понятно. А младший брат как-то повлиял на тебя, чему-то научил в жизни?

- Все мы постоянно чему-нибудь учимся. Учиться можно у кого угодно, тем более у брата, с которым я провел бок об бок все детство. Брат научил меня заботе о ближнем, ответственности. Считаю это самым важным в жизни. Я всегда стоял за него горой, как и он за меня. Михаил - самый близкий мне человек, я сделаю для него все что могу, что потребуется. И это, поверьте, не пустые слова. Кстати, у Михаила недавно родился первенец.

- С чем мы его поздравляем. А какими качествами должна обладать жена профессионального спортсмена?

- Быть супругой спортсмена непросто. Она вместе с ним часто меняет место жительства, ей приходится мириться с долгим отсутствием мужа, который то на сборах, то на соревнованиях. И в это время нужно будет ей одной заботиться о детях. Наши жены - героини, мы их за это и любим. Семья должна строиться на доверии и взаимоуважении, без этого не может быть семейного счастья.

- У современной молодежи упал интерес к чтению. А ты книги читаешь? Если читаешь, то какие? Какой жанр предпочитаешь?

- Я не то что читать люблю, библиотеку собираю. Книги - моя страсть, мое увлечение. Последние годы меня интересуют книги по истории, философии, психологии, бизнесу. В плане чтения книг я всеяден, книги предпочитаю бумажные, с ними как-то комфортнее. Считаю, без чтения литературы мы не сможем познать себя. А чтобы познать себя, нужно прежде всего познать людей. И в этом плане литература нам первый помощник.

- Ты наверняка обращаешь внимание на трибуны, где среди болельщиков немало людей пожилого возраста. В интернете, газетах, на телевидении много советов, как продлить активное долголетие. А что бы посоветовал ты?

- Я об этом часто думаю. Моей бабушке 12 февраля 2026 года исполнится 95 лет. Она наша звезда, мы ее очень любим. Дам совет тот, который даю ей. По возможности больше двигаться и больше быть на свежем воздухе. Следить за питанием и эмоциями. Нужно быть в гармонии с собой, тогда никакой возраст не помеха.

- Твое представление о счастье?

- Мы часто дискутируем на эту тему. Могу лишь ответить, что есть счастье для меня. Это не позитивные эмоции, чувства радости или любви, это состояние гармонии. Состояние, когда ты можешь ясно мыслить и эмоции твои в состоянии покоя. Для меня такие состояния являются счастьем. Я не забываю и о социальной жизни. Тут все просто. Счастлив, когда моя семья, мои друзья здоровы и все у них хорошо.

- А что для тебя несчастье?

- Крушение надежд.

- Какой вопрос ты задал бы самому себе?

- Отвечу честно, таких вопросов множество. Я их каждый день себе задаю. И чем больше нахожу ответов, тем больше у меня вопросов. И это бесконечный процесс.

Геннадий СОКОЛОВ

