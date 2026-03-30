Баскетболисты из Кукморского и Алексеевского районов поедут на окружной турнир 3х3

В Мамадыше завершился республиканский этап соревнований по баскетболу 3х3 среди школьников. Победители в юношеском и девичьем зачетах представят Татарстан на окружном финале, который пройдет в Нижнем Новгороде.

Следующий этап турнира — студенческий. 4 апреля в казанском «Униксе» встретятся команды профессиональных образовательных учреждений, а 5 апреля — вузов. Победители в каждой категории также выступят в окружном суперфинале.

Соревнования проводятся под патронатом полпреда Президента РФ в ПФО Игоря Комарова.