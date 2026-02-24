Что ждет ветеранов, участников СВО и тружеников тыла РТ в Год воинской и трудовой доблести

Сегодня на брифинге в Кабмине РТ министр труда, занятости и социальной защиты Эльмира Зарипова рассказала о ключевых задачах и мероприятиях Года воинской и трудовой доблести. Соответствующий указ подписал Раис республики Рустам Минниханов.

Как отметила Зарипова, 2026 год станет логичным продолжением Года защитника Отечества, который завершился в 2025-м. Главные цели — сохранение исторической памяти о подвигах земляков на полях сражений и в тылу, патриотическое воспитание молодежи и поддержка ветеранов.

«Этот год должен стать не просто чередой мероприятий, а комплексной программой, направленной на укрепление патриотического духа, уважение к подвигам защитников Отечества и людей труда, сохранение преемственности поколений», — подчеркнула министр.

При этом Год воинской и трудовой доблести органично вписывается в объявленный Президентом России Год единства народов, подчеркивая значимость общих исторических ценностей.

Ветераны Великой Отечественной — особая забота

На сегодня в республике проживает 6898 ветеранов Великой Отечественной войны. Из них более 5500 — труженики тыла, 102 — непосредственные участники боевых действий, а также жители блокадного Ленинграда и бывшие несовершеннолетние узники концлагерей.

В этом году принято решение, что всех ветеранов, отмечающих 90-, 95- и 100-летние юбилеи, от имени Раиса РТ будут поздравлять с вручением специальных подарочных наборов. Так, на днях чествовали Александра Николаевича Комлева.

Ветераны труда: льготы и выплаты

Сегодня звание «Ветеран труда» в Татарстане имеют 120 300 человек. Зарипова напомнила, что для получения этого звания нужны ведомственные награды: для работников здравоохранения, соцзащиты и сельского хозяйства — почетные грамоты министерств, для педагогов, транспортников, финансистов — нагрудные знаки.

Ветераны труда получают ежемесячную выплату 656 рублей (она покрывает проезд), 50% льготу на ЖКУ и телефон, а также скидку 50% на водный транспорт и пригородные электрички.

Важное изменение с 1 января 2026 года: если доход пенсионера ниже 23 тысяч рублей (ранее порог был 20 тысяч), он сохраняет право на все льготы. Решение принято Рустамом Миннихановым.

Герои Отечества: новые налоговые льготы

Герои Отечества в Татарстане получили новые налоговые льготы. В республике насчитывается 439 Героев Отечества — это участники Великой Отечественной войны, боевых действий в Афганистане и других горячих точках, а также бойцы специальной военной операции. Помимо федеральных выплат, с 1 января вступили в силу дополнительные меры поддержки: Герои Советского Союза и Герои России полностью освобождены от уплаты транспортного налога согласно федеральному закону. Кроме того, на прошлой неделе Госсовет Татарстана принял закон, освобождающий от транспортного налога Героев Социалистического Труда и Героев Труда РФ, проживающих в республике.

Ветераны боевых действий: что положено

Что касается ветеранов боевых действий, Эльмира Зарипова разъяснила, что они имеют право на ежемесячную денежную выплату, размер которой зависит от сохранения социального пакета, включающего лекарства, санаторно-курортное лечение и бесплатный проезд к месту лечения. Министр особо рекомендовала инвалидам боевых действий не отказываться от соцпакета в пользу денег, поскольку ежемесячная стоимость набора в 1825 рублей не сможет покрыть реальные расходы на необходимые лекарства. Также ветеранам положены субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Поддержка участников СВО и их семей

Большой блок выступления был посвящен поддержке участников СВО и их семей. Среди самых востребованных мер — ежемесячная выплата 20 тысяч рублей на каждого ребенка, компенсация расходов на газификацию дома до 100 тысяч рублей, что особенно актуально для жителей сельской местности, а также бесплатные наборы для новорожденных. С начала специальной военной операции в семьях участников родилось 1434 ребенка, и все они обеспечены необходимыми комплектами. Кроме того, 288 членов семей получают бесплатную помощь социальных работников на дому, а 115 детей проходят реабилитацию на дому.

Работа и бизнес для ветеранов СВО

Отдельное направление — трудоустройство и поддержка предпринимательских инициатив ветеранов СВО. Социальный контракт на открытие собственного бизнеса теперь можно получить на сумму до 350 тысяч рублей, причем с 1 января эта мера предоставляется без учета доходов, что вызвало значительный рост заявлений. Через проект «Мой бизнес» доступны микрозаймы до 5 миллионов рублей под 1% и лизинг до 20 миллионов рублей под 5%. В 2026 году планируется обучить и переобучить более 7 тысяч человек, а в прошлом году обучение прошли 56 участников СВО, и все они успешно трудоустроены. От службы занятости можно получить субсидию на открытие своего дела в размере 145 тысяч рублей — в прошлом году ею воспользовались 15 членов семей и 6 бойцов. Работодателям, которые трудоустраивают участников СВО, компенсируют до 200 тысяч рублей на оборудование рабочего места и частично выплачивают зарплату (до 211 тысяч рублей).

Ветеранские организации и фестиваль «Балкыш»

Активно в Год воинской и трудовой доблести будут работать ветеранские объединения. Продолжится реализация проекта фестиваля самодеятельных исполнителей среди ветеранов «Балкыш». Если на старте он охватывал около 3 тысяч человек, то сегодня география и количество участников значительно выросли.

