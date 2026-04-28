Бастрыкин поручил проверить жалобы на некачественную воду в поселке Самосырово

Жители татарстанского поселка Самосырово жалуются на воду из-под крана неестественного цвета с примесями, которая непригодна для питья и бытовых нужд. По словам сельчан, употребление этой жидкости привело к ухудшению самочувствия и кожным заболеваниям. Людям приходится покупать бутилированную воду за свой счет.

Проблему они связывают с загрязнением грунтовых вод опасными веществами с расположенного рядом полигона. Обращения в различные инстанции результатов не принесли. Следственное управление СКР по Татарстану организовало процессуальную проверку.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял ситуацию под личный контроль. Он поручил руководителю регионального управления Валерию Липскому доложить о ходе проверки и принимаемых мерах по обеспечению прав жителей на качественное водоснабжение.