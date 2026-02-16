Бескондукторная система сэкономила казанскому электротранспорту 371 млн рублей

Отказ от кондукторов в наземном электротранспорте Казани принес ощутимый экономический эффект. Директор МУП «Метроэлектротранс» Айдар Абдулхаков на деловом понедельнике отчитался об итогах работы за прошлый год: внедрение бескондукторной системы позволило сэкономить более 371 миллиона рублей.

Сэкономленные средства направили на повышение зарплаты сотрудникам, частичный ремонт и улучшение инфраструктуры предприятия. В результате заработная плата работников выросла в среднем на 21%. В этом году планируется поднять ее еще минимум на 10%.

«Смелым было решение — отказ от кондукторов. Это лучшие показатели того, как нужно работать с коллективом», — оценил мэр Казани Ильсур Метшин.

Производительность труда на одного сотрудника выросла на 35% благодаря сокращению сходов подвижного состава, уменьшению числа ДТП и переходу на новую систему оплаты. Количество пассажиров наземного электротранспорта увеличилось на 2%, достигнув почти 42 миллионов человек. В целом предприятие перевезло 81,3 миллиона пассажиров, рост пассажиропотока составил 1%. Доля «Метроэлектротранса» в транспортной системе города достигла 36,4%, а по сравнению с 2019 годом пассажиропоток вырос на 10%.

Отдельно на деловом понедельнике обсудили развитие метро. Ежедневно подземкой пользуются 125 тысяч человек — для сравнения, после 1000-летия Казани этот показатель составлял всего 7–8 тысяч. Строительство новой ветки продолжается, на это ежегодно выделяются миллиарды рублей из республиканского бюджета. Сроки завершения пока не называют.

В этом году предприятие планирует запустить программу по дальнейшему повышению производительности труда на базе одного из троллейбусных депо в сотрудничестве с Научным центром при Минтрансе России.