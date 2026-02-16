Казань побила снежный рекорд: за половину февраля выпало полторы месячных нормы

Столица Татарстана продолжает бороться с последствиями аномальной зимы. На деловом понедельнике председатель комитета внешнего благоустройства города Альберт Шайнуров привел цифры, которые впечатляют даже сибиряков.

Только за две недели февраля в столице Татарстана выпало 54,4 миллиметра осадков при месячной норме в 37 миллиметров. Это 147 процентов от нормы, и впереди еще половина месяца.

«Мы уже работаем в нестандартных климатических условиях», — подчеркнул Шайнуров.

С начала 2026 года в городе выпало уже 128,2 миллиметра осадков. Для сравнения: за аналогичный период 2024 года, который запомнился казанцам как одна из самых снежных зим за последние десятилетия, этот показатель составлял 113,3 миллиметра.

Толщина снежного покрова, по данным метеостанции, превысила 80 сантиметров. Это уже сопоставимо с городами Сибири, где зимы традиционно суровее.

За всю зиму с улиц Казани вывезли более миллиона тонн снега. Причем 903,6 тысячи тонн — 88 процентов от общего объема — пришлись только на январь и половину февраля. Коммунальные службы работают в усиленном режиме, но природа продолжает испытывать город на прочность.