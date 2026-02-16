Казанцев ждет многонациональная Масленица: праздничные гулянья пройдут на 17 площадках

В ближайшие выходные, 21 и 22 февраля, Казань с размахом отметит Масленицу. Праздничные мероприятия развернутся сразу на 17 городских площадках. Об этом на аппаратном совещании сообщил заместитель руководителя исполкома Азат Абзалов.

Главной точкой притяжения станет парк «Чёрное озеро» — масленичные гулянья в субботу начнутся здесь в 11:00. Гостей ждёт насыщенная программа и, конечно, традиционные угощения.

В этом году праздник обретёт особый колорит. По словам Абзалова, в Год единства народов России Масленица станет многонациональной. В программе примут участие славянские, чувашские, удмуртские, мордовские, марийские и другие творческие коллективы, представляющие народы, проживающие в Татарстане.

Праздничные мероприятия также пройдут в парках «Крылья Советов», «Калейдоскоп», в сквере на улице Мира в посёлке Дербышки, в парке жилого массива «Салават Купере» и на других площадках. Вход на все гулянья свободный.