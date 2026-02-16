За неделю в Казани задержали 52 пьяных водителя

Республика
16 февраля 2026  10:27
Автор:
Владислав Косолапкин

Госавтоинспекция Казани подвела итоги минувшей недели. С 9 по 15 февраля на дорогах города произошло 2211 дорожно-транспортных происшествий. В 17 авариях пострадали люди – травмы получили 22 человека.

Особую тревогу вызывает статистика по нетрезвым водителям: за семь дней автоинспекторы задержали 52 человека, севших за руль в состоянии опьянения.

«Алкоголь притупляет реакцию, снижает контроль и искажает восприятие расстояния. Самое страшное последствие – это не штраф и не заключение. Из-за пары стаканов кто-то может не вернуться домой», – ранее предупреждал начальник республиканского Управления Госавтоинспекции РТ Рустем Гарипов.

В подтверждение своих слов он приводил трагичный случай, произошедший в Казани: в семье родился ребенок, новоиспеченный отец отметил это событие и в тот же день погиб в аварии.

