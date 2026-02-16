Татарстан вышел из зоны риска на рынке новостроек

Республика
16 февраля 2026  12:28
Автор:
Владислав Косолапкин

Республика Татарстан по итогам четвертого квартала 2025 года улучшила свои позиции на рынке жилищного строительства. Согласно аналитической справке Российской гильдии риелторов, регион перешел из категории субъектов с повышенными рисками по продажам новостроек в группу с нормальным уровнем реализации.

Эксперты оценивали соотношение распроданности к строительной готовности домов. Этот показатель отражает баланс между объемами возводимого жилья и темпами его продаж. В предыдущем периоде Татарстан находился в группе риска, однако к концу года ситуация изменилась.

Примечательно, что республика стала единственным субъектом, которому удалось покинуть проблемную категорию и войти в число регионов с нормальными показателями.

Лидерами по темпам реализации жилья в новостройках остаются Адыгея, Свердловская, Московская, Нижегородская и Рязанская области. А вот Краснодарский край и Дагестан по-прежнему сохраняются в списке регионов, где баланс между строительством и продажами вызывает опасения экспертов.

