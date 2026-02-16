Татарстан вышел из зоны риска на рынке новостроек

Республика Татарстан по итогам четвертого квартала 2025 года улучшила свои позиции на рынке жилищного строительства. Согласно аналитической справке Российской гильдии риелторов, регион перешел из категории субъектов с повышенными рисками по продажам новостроек в группу с нормальным уровнем реализации.

Эксперты оценивали соотношение распроданности к строительной готовности домов. Этот показатель отражает баланс между объемами возводимого жилья и темпами его продаж. В предыдущем периоде Татарстан находился в группе риска, однако к концу года ситуация изменилась.

Примечательно, что республика стала единственным субъектом, которому удалось покинуть проблемную категорию и войти в число регионов с нормальными показателями.

Лидерами по темпам реализации жилья в новостройках остаются Адыгея, Свердловская, Московская, Нижегородская и Рязанская области. А вот Краснодарский край и Дагестан по-прежнему сохраняются в списке регионов, где баланс между строительством и продажами вызывает опасения экспертов.