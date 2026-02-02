Бесплатные парковки в Казани продлеваются на два дня

2 февраля 2026  16:25
Автор:
Владислав Косолапкин

Муниципальные парковки Казани будут бесплатными 3 и 4 февраля. Решение связано с продлением действия плана «Буран» для эффективной работы снегоуборочной техники.

Бесплатный режим вводится, чтобы помочь коммунальным службам быстрее очистить город от снега. Он призван сократить количество автомобилей, оставленных на обочинах и во дворах, которые часто мешают проезду спецтехники.

Администрация города просит казанцев по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте в ближайшие два дня. Это поможет дорожным службам быстрее справиться с последствиями снегопада и навести порядок на улицах.

