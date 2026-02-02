В Казани задержан мошенник, обокравший пенсионерку под видом помощи

2 февраля 2026  17:09
Автор:
Владислав Косолапкин

В Казани возбуждено уголовное дело в отношении 24-летнего местного жителя, который под предлогом помощи неоднократно похищал деньги у пожилой женщины. Об этом сообщает прокуратура Республики Татарстан.

По данным следствия, с апреля по ноябрь 2025 года мужчина трижды встречался с пенсионеркой, после чего она обнаруживала пропажу крупных сумм. Сначала, представившись мастером по ремонту, он выкрал из её кошелька 100 тысяч рублей после завершения работ. Затем, сославшись на забытые документы, он вновь посетил женщину, и после его ухода она недосчиталась 55 тысяч. В третий раз злоумышленник предложил помочь донести сумки и похитил ещё 30 тысяч.

После заявления потерпевшей правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье о краже, причинившей значительный ущерб. На данный момент обвиняемый частично возместил ущерб, вернув 85 тысяч рублей. Расследование продолжается.

