Казанский транспорт перевез почти 1,5 млн пассажиров за три дня сильнейших снегопадов

news_top_970_100
Республика
2 февраля 2026  17:27
Автор:
Владислав Косолапкин

Несмотря на аномальные осадки, обрушившиеся на город, общественный транспорт Казани сохранил стабильную работу и за три дня перевез 1 448 373 пассажира. Об этом сообщили в городском Комитете по транспорту.

В период снежных заносов и сложных дорожных условий многие горожане отказались от поездок на личных автомобилях. Слаженные действия перевозчиков и коммунальных служб позволили обеспечить бесперебойное движение автобусов, трамваев и троллейбусов, что помогло жителям столицы Татарстана сохранить мобильность.

Напомним, мэр Казани Ильсур Метшин продлил действие специального оперативного плана «Буран» до среды. Это решение было принято для ускоренной ликвидации последствий снегопадов до наступления прогнозируемых сильных морозов.

news_right_column_240_400
Новости
Казанский транспорт перевез почти 1,5 млн пассажиров за три дня сильнейших снегопадов
В Казани задержан мошенник, обокравший пенсионерку под видом помощи
Бесплатные парковки в Казани продлеваются на два дня
Золото в самбо и серебро в фигурном катании: казанские спортсменки отличились на всероссийских старта
Рустам Минниханов обсудил рост товарооборота и новые проекты с заместителем министра торговли Турции
После пика заболеваемости в Татарстане отменили удлиненный прием вызовов
В Татарстане на 13% выросла заболеваемость ОРВИ и гриппом
В Татарстане на борьбу со снегом и гололедицей вышли почти 500 единиц спецтехники