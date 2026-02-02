Казанский транспорт перевез почти 1,5 млн пассажиров за три дня сильнейших снегопадов

Несмотря на аномальные осадки, обрушившиеся на город, общественный транспорт Казани сохранил стабильную работу и за три дня перевез 1 448 373 пассажира. Об этом сообщили в городском Комитете по транспорту.

В период снежных заносов и сложных дорожных условий многие горожане отказались от поездок на личных автомобилях. Слаженные действия перевозчиков и коммунальных служб позволили обеспечить бесперебойное движение автобусов, трамваев и троллейбусов, что помогло жителям столицы Татарстана сохранить мобильность.

Напомним, мэр Казани Ильсур Метшин продлил действие специального оперативного плана «Буран» до среды. Это решение было принято для ускоренной ликвидации последствий снегопадов до наступления прогнозируемых сильных морозов.