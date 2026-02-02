Рустам Минниханов обсудил рост товарооборота и новые проекты с заместителем министра торговли Турции

В Казани состоялась встреча Раиса Татарстана Рустама Минниханова с заместителем министра торговли Турецкой Республики Сезаи Учармаком. Переговоры прошли в рамках укрепления партнёрских отношений между республикой и Турцией, которая в этом году выступает страной-партнёром международного форума в Омане.

Рустам Минниханов подчеркнул, что Татарстан традиционно уделяет большое значение сотрудничеству с Турцией и рассматривает республику как эффективное связующее звено между двумя государствами. Было отмечено, что по итогам девяти месяцев 2025 года товарооборот между Татарстаном и Турцией превысил 3 миллиарда долларов. При этом стороны сошлись во мнении, что потенциал для роста взаимной торговли и инвестиций реализован ещё не полностью.

Глава республики напомнил о ключевых проектах, которые турецкие компании уже реализуют в Татарстане, и выразил готовность и далее развивать взаимовыгодное партнёрство.

Сезаи Учармак поблагодарил за встречу и отметил особую роль Казани для Турции. По его словам, Татарстан активно способствует расширению сотрудничества между Россией и Турцией, а турецкие инвесторы, рассматривая возможности в России, в первую очередь обращают внимание именно на республику.

Заместитель министра также сообщил, что в этом году Турецкая Республика будет представлена на Международном экономическом форуме «Россия – Исламский мир: KazanForum» масштабной делегацией.