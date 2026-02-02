Золото в самбо и серебро в фигурном катании: казанские спортсменки отличились на всероссийских старта

Две казанские спортсменки принесли в копилку Татарстана медали престижных всероссийских соревнований.

Воспитанница школы единоборств «Ак барс» Виринея Максимова завоевала золото на Первенстве России по самбо среди девушек 16-18 лет. Турнир проходил в Краснодаре с участием более 600 спортсменов из 73 регионов. Казанская самбистка, которую тренирует Алексей Максимов, одержала победу в весовой категории до 65 кг.

Ещё один успех на федеральном уровне празднует фигуристка Дина Хуснутдинова. Ученица спортивной школы «ФСО Стрела» стала серебряным призёром чемпионата России по прыжкам среди фигуристов. Набрав 119,26 балла, она уступила только победительнице. Соревнования проходили в Москве на «Навка-Арене». В прошлом году Дина вошла в знаменитый тренерский штаб Этери Тутберидзе, а в Казани её наставником была Надежда Заякина.

Напомним, что ранее воспитанник ФСО «Центральный» Дамир Гайнутдинов победил в тройном прыжке на всероссийских соревнованиях «Рождественский кубок» с результатом 15,77 метра.