В Татарстане на борьбу со снегом и гололедицей вышли почти 500 единиц спецтехники

2 февраля 2026  12:31
Автор:
Владислав Косолапкин

Для обеспечения безопасности на региональных трассах в Татарстане задействован крупный снегоуборочный комплекс. По данным пресс-службы Министерства транспорта и дорожного хозяйства республики, на дорогах работает 490 единиц специальной техники, включая 317 машин, которые убирали снег в ночную смену.

За последние сутки дорожные службы израсходовали рекордные объемы противогололедных материалов — почти 5 тысяч тонн песко-соляной смеси и 91 тонну технической соли.

В ведомстве призывают водителей быть предельно внимательными на трассах в связи со сложными погодными условиями, гололедицей и интенсивными осадками.

В случае возникновения нештатных ситуаций или для оперативного сообщения о проблемах на региональных дорогах работает круглосуточная диспетчерская служба Миндортранса РТ по телефону (843) 291-91-91.

