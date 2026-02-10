Более 12 тысяч самозанятых в Татарстане вступили в добровольную пенсионную систему

В Татарстане свыше 12 тысяч граждан, работающих на себя и уплачивающих налог на профессиональный доход, делают добровольные отчисления на свою будущую страховую пенсию. Об этом сообщает региональное отделение Социального фонда России.

Для формирования пенсионных прав самозанятым необходимо вступить в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию, подав соответствующее заявление. Сделать это можно дистанционно через личный кабинет на портале «Госуслуги», в мобильном приложении «Мой налог», а также обратившись лично или по почте в клиентскую службу фонда. На текущий момент этой возможностью воспользовались 12 240 жителей республики.

В 2026 году установлены фиксированные параметры взносов. Минимальная сумма, которую необходимо перечислить за год, составляет 71 525,52 рубля. Эта выплата гарантирует получение одного года страхового стажа и 1,090 индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК). Максимальный размер взноса — 572 204,16 рубля, что соответствует 8,720 ИПК. Платеж можно внести как единовременно, так и частями, но полный расчет должен быть завершён до 31 декабря.

Как пояснил управляющий отделением Соцфонда по РТ Эдуард Вафин, учёт поступивших средств происходит в автоматическом режиме, и предоставлять дополнительные подтверждающие документы не требуется.