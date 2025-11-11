Более 21 тысячи татарстанцев заблокировали себе кредиты от мошенников

11 ноября 2025  12:17
Владислав Косолапкин

В МФЦ Республики Татарстан активно пользуются услугой «самозапрет на потребительские кредиты». О правилах цифровой гигиены в ходе брифинга в Кабмине РТ рассказала директор ГБУ «МФЦ Республики Татарстан» Ленара Музафарова.
С конца августа более 21 000 жителей республики установили такой запрет. Он может быть полным (блокирует все кредиты и займы) или частичным (например, только онлайн-кредиты). Важно, что запрет не распространяется на целевые кредиты: ипотеку, автокредиты и образовательные кредиты с господдержкой. Для снятия ограничения необходимо лично обратиться в МФЦ с паспортом.
