Более 30 специалистов переехали в Татарстан по программе «Мобильность 2.0»

Программа содействия трудовой миграции «Мобильность 2.0» демонстрирует положительную динамику в Татарстане. С начала 2025 года в республику для трудоустройства на местных предприятиях переехали 33 высококвалифицированных специалиста из различных регионов России.

Инициатива, реализуемая в рамках национального проекта «Кадры», направлена на закрытие кадрового дефицита в ключевых отраслях экономики. Как сообщает Министерство труда, занятости и социальной защиты РТ, дополнительно девять жителей республики воспользовались программой для переезда внутри региона с целью работы на предприятиях оборонно-промышленного комплекса.

Участники программы получают существенную финансовую поддержку. Работодателям предоставляется субсидия на компенсацию расходов по оплате труда, которая выплачивается поэтапно в течение года после трудоустройства специалиста. Максимальный размер поддержки может достигать 12 минимальных размеров оплаты труда.

Для участия в программе предприятия должны соответствовать ряду критериев, включая включение в перечень организаций, испытывающих кадровый голод, а соискатели — занимать должности из утвержденного списка востребованных профессий. Обязательным условием является территориальная удаленность не менее 50 километров между прежним и новым местом работы.