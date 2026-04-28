Более 400 татарстанцев обратились за медпомощью из-за укуса клеща

На укусы клещей чаще всего жалуются жители крупных городов РТ. На сегодня к медикам по этому поводу обратились 437 человек. Для сравнения: в прошлом году за тот же период зафиксировали 1548 обращений - это в 3,5 раза больше.

Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

Из 437 в 15 случаях люди подцепили клещей за пределами республики. Из общего числа 65% укусов татарстанцы получили в лесах, еще 17% - на дачных участках. Больше всего случаев присасывания клещей зафиксировано в Казани, Альметьевске, Набережных Челнах, Нижнекамске, а также в Елабужском и Бугульминском районах. На сегодня специалисты исследовали 33 клеща. Один из них оказался переносчиком возбудителя боррелиоза. Случаев заражения клещевыми инфекциями среди жителей республики пока нет.

- Если вы сняли клеща сами и не отдали его на исследование, следите за самочувствием в течение 21 дня, - напомнила Авдонина. - Симптомы могут появиться уже на первой неделе. Первые признаки клещевого энцефалита легко спутать с гриппом: слабость, температура, головная боль, ломота в теле. При боррелиозе на месте укуса появляется красное кольцевидное пятно - мигрирующая эритема. Болезнь может протекать легче, чем энцефалит, но тоже способна привести к инвалидности.

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава РТ Дмитрий Лопушов отметил, что на приеме у врача обязательно нужно сказать об укусе клеща. Но лучше, конечно, принести клеща на исследование. Если в клеще не нашли возбудителей энцефалита или боррелиоза - можно не волноваться. Если нашли энцефалит - нужно срочно ввести противоклещевой иммуноглобулин. Это эффективно только в первые 72 часа после укуса. Если обнаружили боррелиоз - потребуется курс антибиотиков.