Более 400 тысяч семей в Татарстане получили материнский капитал

В Татарстане за время действия программы материнский капитал получили 400 тысяч семей. Об этом в интервью агентству «Татар-информ» сообщил депутат Госдумы Айдар Метшин.

Парламентарий отметил, что демографическая политика остается ключевым приоритетом для государства. По словам Метшина, страна переживает последствия «демографической ямы» 1990-х годов, и без поддержки семей ситуация была бы значительно сложнее.

«Программа материнского капитала сегодня нуждается в обновлении, но она уже оказала существенное влияние. Только в Татарстане 400 тыс. семей стали участниками программы. Это большое количество и большие суммы», — подчеркнул депутат.

Он также добавил, что все законодательные инициативы в Госдуме теперь оцениваются с точки зрения их влияния на жизнь семей с детьми, как того требует президент России Владимир Путин. Этот принцип является главным в работе власти, направленной на преодоление убыли населения.