Более 500 лыжников съехались на «Крутой спуск» у стен Казанского Кремля

Горнолыжный фестиваль «Крутой спуск», прошедший сегодня в сердце столицы Татарстана у стен Казанского Кремля, подтвердил свой статус одного из главных зимних событий. Как сообщил куратор событийных программ Института развития городов РТ Данил Данилов, количество заявок от участников в ходе мероприятия превысило 500 человек.

«Сегодняшний спуск подтвердил свой межрегиональный статус. К нам приехали гости из Томска, Московской, Ивановской областей. Это показывает наш туристический и событийный потенциал», — отметил Данилов в комментарии «Татар-информу». Он подчеркнул, что интерес к фестивалю был динамичным: если за час до старта было зарегистрировано около 300 участников, то в процессе число желающих кататься выросло почти вдвое.

Фестиваль проходит в рамках республиканского проекта «Күрше», направленного на создание доступных и ярких поводов для активного отдыха на открытом воздухе. «Такие события нужно проводить чаще, чтобы у жителей и гостей Татарстана было больше возможностей для совместного досуга», — заключил куратор.