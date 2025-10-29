Более трети коммунальных сетей Татарстана требуют замены

Согласно данным, озвученным на заседании Государственного Совета Республики Татарстан, износ коммунальной инфраструктуры региона достиг критических показателей. Министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин сообщил, что из общей протяженности коммунальных сетей в 27,7 тысячи километров замены требуют 9,4 тысячи километров (34,1%).

Наиболее проблемной областью являются сети теплоснабжения, где износ превышает 43%. Из 3,5 тысячи километров теплотрасс в нормативном состоянии находятся менее 57%. Также высокий уровень износа демонстрируют системы водоотведения (40,8%) и водоснабжения (30,7%).

Для решения проблемы в 2025 году на модернизацию ЖКХ направлено 12,6 млрд рублей, включая 4,4 млрд рублей федеральных средств и 8,5 млрд рублей из республиканского бюджета. Это позволит заменить 404 километра инженерных сетей.

Министерство предлагает с 2030 года ежегодно обновлять не менее 2,5% коммунальной инфраструктуры, а для ускорения темпов модернизации - стремиться к показателю в 5%. Реализация этих планов потребует значительных инвестиций в рамках федеральных и региональных программ.