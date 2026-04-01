Борис Хазиев назначен гендиректором «НЕФАЗа»

news_top_970_100
Республика
1 апреля 2026  10:42

С 1 апреля предприятие «НЕФАЗ» (дочерняя структура «КАМАЗа» в Башкортостане) возглавил Борис Хазиев. Об этом сообщили в пресс-службе автогиганта.

Фото: телеграм-канал ПАО «КАМАЗ»

46-летний уроженец Нефтекамска начал карьеру на заводе еще студентом — слесарем. За 20 лет прошел путь от мастера до замдиректора по производству, где трудился до 2024 года. Затем работал в структуре «КАМАЗа» — в АО «ОАТ» и ООО «ДЛЗ». Хазиев — выпускник Ижевского государственного технического университета.

Предыдущий руководитель «НЕФАЗа» Евгений Корепанов, занимавший пост с августа 2023 года, покинул компанию и продолжит трудовую деятельность вне периметра «КАМАЗа».

news_right_column_240_400
Новости
Мужская сборная «Динамо-Татарстан» завоевала титул чемпиона России по волейболу на снегу
В Татарстане 6 апреля ожидаются сильный ветер, дожди и грозы
Казанский гимнаст Даниел Маринов выиграл золото Кубка мира в Египте
Татарстан вошел в десятку регионов России с самым высоким ростом зарплат
Лыжники из Татарстана взяли золото и серебро в масс-старте на финале Кубка России
Соцконтракт поможет в трудных жизненных ситуациях
На реках Татарстана зафиксирован резкий подъем уровня воды
Татарстанцы оплачивают учебу детей маткапиталом