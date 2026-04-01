Борис Хазиев назначен гендиректором «НЕФАЗа»

С 1 апреля предприятие «НЕФАЗ» (дочерняя структура «КАМАЗа» в Башкортостане) возглавил Борис Хазиев. Об этом сообщили в пресс-службе автогиганта.

46-летний уроженец Нефтекамска начал карьеру на заводе еще студентом — слесарем. За 20 лет прошел путь от мастера до замдиректора по производству, где трудился до 2024 года. Затем работал в структуре «КАМАЗа» — в АО «ОАТ» и ООО «ДЛЗ». Хазиев — выпускник Ижевского государственного технического университета.

Предыдущий руководитель «НЕФАЗа» Евгений Корепанов, занимавший пост с августа 2023 года, покинул компанию и продолжит трудовую деятельность вне периметра «КАМАЗа».