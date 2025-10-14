Будущее приемных кампаний в вузы: цифровизация, IT-специальности и новые правила

news_top_970_100
Республика
14 октября 2025  10:11
Автор:
Владислав КОСОЛАПКИН

В Казанском федеральном университете с 8 по 10 октября прошла стратегическая сессия, посвященная итогам приемной кампании 2025 года и планам на будущее. В мероприятии приняли участие более 700 представителей вузов со всей России. Возглавил сессию заместитель министра науки и высшего образования РФ Андрей Омельчук.

Как отметил ректор КФУ Ленар Сафин, приемная кампания - важнейший процесс для любого университета.

- От того, какие абитуриенты к нам придут, зависит наше будущее, - подчеркнул он. - Цифровизация значительно упростила процесс: в этом году КФУ получил около 240 тысяч заявлений и принял на бюджет более 7,5 тысячи студентов.

Андрей Омельчук сообщил о значительном росте числа заявлений, поданных в электронном виде: оно увеличилось в 1,7 раза. Это создало серьезную нагрузку на системы, но в целом приемная кампания прошла успешно.
Анализ данных показал явный тренд: абитуриенты массово выбирают IT-направления. Из пяти самых популярных специальностей три связаны с информационными технологиями. Также в топе остаются педагогическое образование и медицина.

- Это отражает тенденции на рынке труда, - прокомментировал замминистра. - Главное - не «перегреть» рынок труда, как это случилось ранее с юристами и экономистами.

Следующая приемная кампания принесет важные изменения. Подача документов будет возможна только через портал госуслуг, все данные будут синхронизироваться в единой системе, а возможность дублирования информации через сайты вузов исчезнет. Как объяснил Андрей Омельчук, это позволит избежать ошибок и создаст «единственную версию правды» для всех участников процесса.

Обнаружились и проблемы: система целевого обучения работает неэффективно - многие заявки от работодателей остаются нереализованными. Также выявлены расхождения в подсчете среднего балла ЕГЭ между вузами и министерством.

- Со следующего года мы переходим на единую систему расчета по первичным данным, - заявил Омельчук.

news_right_column_240_400
Новости
Рустаму Минниханову вручили чемпионскую медаль по регби
Раис Татарстана встретился председателем администрации Лаоса
В Казани задержан разыскиваемый уроженец Башкирии при попытке кражи
На дорогах Казани выросло число смертельных ДТП
Аналитики: рынок вторичного жилья Казани демонстрирует рост скидок
Аналитики: рынок вторичного жилья Казани демонстрирует рост скидок
Резиденция «Особняк Демидова»: поиск локальных историй, интересных всем
Резиденция «Особняк Демидова»: поиск локальных историй, интересных всем
Баклажаны: вкусное фиолетовое лекарство
Баклажаны: вкусное фиолетовое лекарство
В Татарстане за 2024 год зарегистрировано 410 тысяч случаев заболеваний глаз