Будущее приемных кампаний в вузы: цифровизация, IT-специальности и новые правила

В Казанском федеральном университете с 8 по 10 октября прошла стратегическая сессия, посвященная итогам приемной кампании 2025 года и планам на будущее. В мероприятии приняли участие более 700 представителей вузов со всей России. Возглавил сессию заместитель министра науки и высшего образования РФ Андрей Омельчук.

Как отметил ректор КФУ Ленар Сафин, приемная кампания - важнейший процесс для любого университета.

- От того, какие абитуриенты к нам придут, зависит наше будущее, - подчеркнул он. - Цифровизация значительно упростила процесс: в этом году КФУ получил около 240 тысяч заявлений и принял на бюджет более 7,5 тысячи студентов.

Андрей Омельчук сообщил о значительном росте числа заявлений, поданных в электронном виде: оно увеличилось в 1,7 раза. Это создало серьезную нагрузку на системы, но в целом приемная кампания прошла успешно.

Анализ данных показал явный тренд: абитуриенты массово выбирают IT-направления. Из пяти самых популярных специальностей три связаны с информационными технологиями. Также в топе остаются педагогическое образование и медицина.

- Это отражает тенденции на рынке труда, - прокомментировал замминистра. - Главное - не «перегреть» рынок труда, как это случилось ранее с юристами и экономистами.

Следующая приемная кампания принесет важные изменения. Подача документов будет возможна только через портал госуслуг, все данные будут синхронизироваться в единой системе, а возможность дублирования информации через сайты вузов исчезнет. Как объяснил Андрей Омельчук, это позволит избежать ошибок и создаст «единственную версию правды» для всех участников процесса.

Обнаружились и проблемы: система целевого обучения работает неэффективно - многие заявки от работодателей остаются нереализованными. Также выявлены расхождения в подсчете среднего балла ЕГЭ между вузами и министерством.

- Со следующего года мы переходим на единую систему расчета по первичным данным, - заявил Омельчук.