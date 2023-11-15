«Буран»: рождение и гибель легендарного космолета

Ровно 35 лет назад, 15 ноября 1988 года, состоялся первый и единственный полет уникального космического корабля «Буран». Как и для чего создавался этот космолет? Как он самостоятельно после двух витков в космосе вернулся на аэродром в Байконуре? Об этом рассказал руководитель инициативной группы «Зихангиры» житель Арска Халиль Гайнутдинов, для которого «Буран» - это личная история.

- В свое время я окончил педагогический институт, физико-математический факультет, и после учебы в 1982 году меня призвали в ряды Советской армии. Это было 10 ноября, в день кончины генсека Леонида Брежнева. Нас, новобранцев, повезли на поезде, но куда - не сказали. Ехали мы долго и наконец высадились в степи, на неприметной станции Тюратам. Оказалось, нас привезли на Байконур. Там полным ходом шло строительство ракетно-космической системы «Энергия-Буран», - рассказал Халиль Гайнутдинов. - Одновременно на строительстве работали 80 тысяч человек со всего Советского Союза. Это была ударная стройка, самая крупная и неизвестная. Солдаты принимали участие в строительстве самого Байконура, системы обеспечения космодрома. К тому же город рос, нужны были нормальные дома вместо бараков, больницы, магазины, дороги...

Наш космический «лапоть» против американских шаттлов

- «Буран» создавали как ответ на программу США «Звездные войны». Американцы разработали Space Shuttle - космические корабли-челноки. Задача таких многоразовых кораблей - не просто полетел - вернулся. Они могли захватывать советские спутники в свой грузовой отсек, вмещавший 20 тонн груза. Другая важная их задача - атомная атака из космоса. Перед нашими конструкторами была поставлена задача создать подобный космолет: «Ничего выдумывать не надо. Сделайте, как у американцев, только лучше».

Общее руководство проектом возложили на Валентина Глушко. За «Буран» отвечал конструктор Глеб Лозино-Лозинский. Сегодня о нем мало кто знает, но именно Глеб Евгеньевич еще в 1965 году занимался разработкой аэрокосмического истребителя-бомбардировщика «Спираль». Эта система состояла из одноместного космосамолета, который выводился в космос гиперзвуковым самолетом-разгонщиком, а уже затем ракетной ступенью на орбиту. Вид самолет был необычный, летчики называли его «лапоть». Испытания проходили успешно. Самолет обладал большой маневренностью и успешно вернулся на Землю. Для полета готовились и космонавты. Но в правительстве сказали: «Нечего фантазиями заниматься!» И уникальный проект был сдан в архив. И только через 10 лет, когда возникла необходимость создания многоразового космолета, о «Спирали» вспомнили, и многие расчеты того проекта пригодились для разработки «Бурана».

«Буран» создавался 14 лет - с 1974 по 1988 год. Ракета-носитель «Энергия» была создана в 1987 году. «Буран» был мощнее американских шаттлов. Его длина 34,5 метра, размах крыла 24 метра. Весил он 105 тонн и мог вывезти на орбиту 30 тонн груза и привезти из космоса 20 тонн. А американский шаттл поднимал только 20 тонн. Экипаж американского космолета мог составлять 7 человек, наш - до 10.

Как «Волчья стая» учила «Буран» летать

- Конечно, всей истории создания и подготовки к полету «Бурана» мы не знаем. Но известно, что к полету на космолете были отобраны самые лучшие летчики-испытатели. Возглавлял команду Игорь Волк, и команду его называли «Волчья стая». Они сами учились летать на таком самолете и «учили» летать эту умную машину. Для обучения было создано несколько аналогов «Бурана». Особое значение уделялось отработке системы посадки. Каждое действие летчиков-асов фиксировалось программистами, они обрабатывали эту информацию и создавали электронные программы, которые позволяли космолету работать и принимать решения в автоматическом, беспилотном режиме.

Из восьми летчиков-испытателей, работавших с «Бураном», в течение очень короткого времени погибли пять человек. После очередной потери они спрашивали друг друга: «Кто следующий?» Поэтому группу пришлось пополнять новыми летчиками-испытателями. Так в "Волчьей стае" оказались два татарина из Башкортостана - Наиль Саттаров и Урал Султанов. Однако вскоре Наиль Саттаров был уволен. Во время тренировочного полета на самолете Ту-154, на борту которого находилось несколько генералов, он выполнил фигуру высшего пилотажа «бочку». Генералы оценили по-своему это "творчество" летчика-аса, и Наиль Шарипович был отстранен от полетов за воздушное хулиганство. Он скончался в 2014 году. А Урал Султанов живет в Подмосковье. 18 ноября ему исполняется 75 лет. Кстати, Урал Назибович - выпускник Казанского суворовского военного училища, он всегда с теплотой вспоминает о Казани.

Отложенный старт и триумфальный полет

- Старт «Бурана» должен был состояться 29 октября 1988 года. Но буквально за 51 секунду до старта автоматическая система обнаружила неполадки в одной из систем корабля и выдала команду «Стоп!» Старт пришлось прервать. Неполадку оперативно устранили. Повторный старт был назначен на 15 ноября. И в тот день все прошло успешно, несмотря на неблагоприятные погодные условия и штормовое предупреждение.

Это был беспилотный полет, хотя корабль мог взять на борт до 10 космонавтов. «Буран» в автоматическом режиме дважды обогнул Землю и вернулся. Его полет длился 205 минут - 3 часа 25 минут.

Чтобы проконтролировать и зафиксировать на видеокамеру процесс снижения и приземления «Бурана», навстречу космолету вылетел истребитель МиГ-25 под управлением опытного летчика-испытателя Магомеда Толбоева.

Приземление шло в штатном порядке. Вдруг «Буран» развернулся и исчез с радаров. В Центре управления полетами и на Байконуре все схватились за головы: «Куда?! Куда он уходит?!» Космолет уже собирались взорвать, включив систему самоуничтожения. Но, к счастью, не успели - «Буран» появился с другой стороны взлетной полосы и плавно приземлился. Такой неожиданный маневр космолета объяснился просто: когда на его бортовой компьютер поступила информация о штормовом ветре, он проанализировал сложившуюся погодную ситуацию и принял решение зайти на посадку с другой стороны. Очевидцы вспоминают, что в тот момент в небо над Байконуром взлетели сотни шапок, генеральских папах. Суровые военные люди плакали от счастья и не стеснялись своих слез. Это был настоящий триумф!

Когда сюжет о полете «Бурана» показывали в программе «Время», я позвал всю семью: «Вот смотрите! Вы относились к моим рассказам как к сказке, а это не сказка, это реальность! «Буран» полетел в космос и вернулся!»

В 90-е годы «Буран» и ракета-носитель «Энергия» были укрыты в монтажно-испытательном корпусе высотой 70 метров. Вдруг возникла потребность ремонтировать крышу этого корпуса. На крышу стали поднимать рубероид. Почему-то его не распределяли равномерно, а складывали в одном месте, как раз над «Бураном». Крыша не выдержала такой тяжести и обрушилась прямо на космолет. Вместе с космолетом погибли 8 человек, которые в это время работали на крыше здания. Трагедия произошла 12 мая 2002 года.

Надо сказать, что до сих пор ни у одной страны нет космолета такого уровня. Хочется думать, что в России все же ведутся работы по возрождению «Бурана».