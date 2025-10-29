Бюджет Татарстана: полтриллиона за девять месяцев и вызовы на перспективу

Эти данные прозвучали на республиканском совещании финансовых, казначейских и налоговых органов, которое провел Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Несмотря на позитивную динамику, ключевой задачей на текущий момент является сохранение этого положительного тренда, ведь ситуация может быть непредсказуемой. Глава республики призвал уже сегодня иметь программу по покрытию существенного дефицита, запланированного в бюджете на следующий год, и проработать все возможные сценарии развития событий.

Экономическая картина республики демонстрирует разнонаправленные тенденции. Общая сумма налоговых поступлений в Татарстан за отчетный период достигла 1,201 трлн рублей, что на 7,1% больше, чем годом ранее.

Однако из этой суммы лишь 35% остаются в консолидированном бюджете республики, остальные 65% направляются в федеральный центр. Руководитель Управления Федеральной налоговой службы по РТ Марат Сафиуллин отметил, что в консолидированный бюджет Татарстана поступило свыше 370 млрд рублей, что на 23 млрд больше, чем в 2024 году.

При этом структура доходов претерпевает изменения. Вызывают опасения поступления по налогу на прибыль, которые снизились на 11 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 111,5 млрд рублей. Основными причинами такой динамики стали снижение цен на нефть, укрепление курса рубля, рост коммерческих расходов предприятий, высокая стоимость кредитов.

В противовес этому налог на доходы физических лиц показал рост на 19%, поступив в бюджет в сумме почти 149 млрд рублей. Этот успех обеспечен за счет увеличения заработных плат, создания новых рабочих мест и повышения качества налогового администрирования.

Рустам Минниханов отдельно остановился на предстоящих изменениях в федеральном налоговом законодательстве. Ожидается рост ставки НДС до 22%, а также новые обязанности для предпринимателей, уплачивающих налоги по упрощенной схеме. Правительству республики поручено оценить влияние этих новаций на экономику Татарстана. Еще одним резервом для пополнения казны является налоговая задолженность, которая сохраняется на уровне 11,2 млрд рублей. Раис республики подчеркнул, что работа по ее взысканию требует постоянного контроля.

Особое внимание на совещании было уделено борьбе с неформальным рынком труда. Глава республики указал на необходимость усилить работу с задолженностью по НДФЛ и пресекать незаконные схемы сотрудничества с самозанятыми, назвав такие практики путем в никуда. Были названы муниципалитеты, где допущен рост текущей задолженности, в их числе Казань, Набережные Челны, Нижнекамск и Альметьевск. Рустам Минниханов потребовал от глав взять этот вопрос на личный контроль, напомнив, что выплата зарплаты без отчислений НДФЛ недопустима.

Не менее остро стоит вопрос и с расходованием бюджетных средств. Освоение средств, особенно федеральных, на сегодняшний день составляет лишь 65% от годовых плановых назначений. Глава республики заявил, что проведение расходов в последние дни года недопустимо, и призвал обеспечить эффективное и равномерное использование доведенных лимитов. Это касается и средств национальных проектов, общий объем финансирования которых в республике в 2025 году составляет 44 миллиарда рублей.

Министр финансов Татарстана Марат Файзрахманов сообщил, что государственный долг республики на 1 октября составил 99 млрд рублей. Ведутся работы по его реструктуризации и списанию. Уже в этом году списан долг на 11,7 миллиарда рублей, и эта сумма может быть увеличена.

Подводя итоги, Рустам Минниханов констатировал, что самая сложная ситуация складывается с налогом на прибыль и ряд предприятий ожидают дальнейшего снижения платежей. В этой связи отраслевым министерствам поручено постоянно следить за показателями производителей, совместно искать пути развития и оказывать необходимую поддержку. Координировать эту работу должны Министерство экономики совместно с Министерством финансов и УФНС.

В заключение Раис Татарстана поручил обеспечить бездефицитное планирование местных бюджетов на следующий год и провести детальный анализ по неналоговым доходам от использования муниципального имущества, где в ряде районов также наблюдается рост задолженности.