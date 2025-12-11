В РТ взыскали 11,3 млн рублей с компании, незаконно выведшей деньги за границу

11 декабря 2025  18:07

Арбитражный суд Республики Татарстан удовлетворил иск Приволжской транспортной прокуратуры о возврате в государственный бюджет свыше 11,3 миллиона рублей. Сумма была взыскана с коммерческой организации, которая незаконно перевела эти средства за пределы России под видом внешнеторговой сделки.

В 2023 году фирма заключила контракт с иностранным поставщиком на закупку одежды и перечислила аванс в иностранной валюте, эквивалентный указанной сумме. Однако товар на территорию Российской Федерации так и не поступил, а покупатель не предпринял никаких действий для возврата уплаченных денег.

Прокурорская проверка установила, что сделка носила формальный характер и была заключена исключительно для легализации вывода капитала за рубеж. На этом основании прокуратура направила в суд требование о признании контракта недействительным.

Суд согласился с доводами надзорного ведомства и постановил взыскать всю сумму в доход государства. Контроль за исполнением судебного решения продолжает осуществлять прокуратура.

